"Росгосстрах": Самарская область вошла в топ регионов по выплатам по ипотечному страхованию

В 2021–2023 гг. "Росгосстрах" выплатил клиентам по ипотеке и их правопреемникам в Самарской области 22,7 млн рублей. Всего же страховщик урегулировал по полисам ипотечного страхования более 500 страховых случаев, связанных с имуществом или жизнью и здоровьем заемщиков банков. Общая сумма выплат по ипотечным программам за без малого три года составила около 660 млн рублей. 38% этой суммы пришлось на возмещение клиентам стратегического партнера старейшего страховщика страны — банка "Открытие". Но при этом сегодня "Росгосстрах" сотрудничает по ипотечному страхованию со всеми ведущими банками страны и последовательно расширяет список партнеров, занимающихся жилищным кредитованием.

В соответствии с законодательством, при получении кредита на покупку жилья человек обязан застраховать передаваемое банку в залог имущество от рисков утраты и повреждения. Вместе с тем многие заемщики страхуют также свои жизнь и здоровье, чтобы иметь возможность выполнить обязательства по кредиту при возникновении серьезных проблем со здоровьем и не обременять долгами наследников в случае ухода из жизни. Статистика "Росгосстраха" показывает, что это оправданный шаг, поскольку 95% выплат приходится именно на риски по личному страхованию — смерть заемщиков либо присвоение им инвалидности в результате травм или болезней. Своевременно оформленный полис позволяет в такой ситуации и сохранить купленную в ипотеку недвижимость, и погасить кредит в банке.

Объем возмещения за повреждение имущества, застрахованного по ипотечным договорам, превысил 19 млн рублей. При этом и соцопросы россиян, и обращения клиентов в компанию показывают, что далеко не всегда покупающие жилье в ипотеку понимают, по каким именно рискам защищает полис.

"Обычный полис ипотечного страхования покрывает только конструктивные элементы квартиры или дома, к которым относятся стены, перекрытия (полы и потолки), входные двери, оконные блоки, балконы/лоджии, — поясняет директор Департамента ипотечных продаж "Росгосстраха" Сергей Дерман. — Чтобы защитить внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество от таких непредвиденных случаев, как пожар, залив или кража, мы рекомендуем заемщикам приобретать дополнительные коробочные продукты, которые покрывают эти риски. Они предлагаются в различных вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящий для себя. Если такого расширения покрытия нет, у страховой компании не будет оснований для выплаты клиенту, например, после залива — самого распространенного страхового случая в многоквартирных домах".

Лидерами по количеству страховых случаев по договорам ипотечного страхования за три последних года стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область с Ханты-Мансийским автономным округом. На столицы приходится, соответственно, 12% и 6% обращений по полисам "Росгосстраха", на Тюменскую область с ХМАО — 5%. Также в топ-10 регионов, где страховщик осуществлял выплаты клиентам по ипотеке и их правопреемникам, вошли Республика Татарстан, Самарская, Свердловская, Кемеровская и Новосибирская области, Пермский и Алтайский края.