Тольяттинцы привезли еще четыре медали с соревнований по тхэквондо

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по тхэквондо "Кубок Балтийского моря".
Спортсмены тольяттинского ПСК "Олимпиец" в заключительный день стали обладателями еще четырех медалей: Анна Логвинова и Артем Зарбеев — 1 место, Денис Козлов — 2 место, Анна Афанасьева — 3 место.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?