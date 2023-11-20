В Самарскую область поступило более 75 тысяч доз вакцины от гриппа

Это вакцина для профилактики гриппа у взрослого населения — "ФлюМ Тетра", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

"В Самарскую область в полном объеме поступили федеральные партии вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей — почти 1,4 млн доз. Также дополнительно закупаем вакцину за счет средств областного бюджета, уже осуществляются поставки первых партий. Благодаря этому планируем охватить вакцинацией до 60% жителей Самарской области", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Более 1,2 млн жителей уже сделали выбор в пользу вакцинации.

"Особое беспокойство у нас вызывают группы риска — наше старшее поколение, пациенты с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Именно у этих категорий мы фиксируем осложненное течение инфекции, госпитализации и тяжелые последствия. Прививка помогает предупредить проблемы со здоровьем при встрече с вирусом гриппа. Приглашаем жителей в пункты вакцинации, чтобы Новый год встретить защищенными — с крепким иммунитетом", — напомнил врио первого заместителя министра.

"Также в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Прививка рекомендована пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, и жителям старше 60 лет". - отметили в минздраве.