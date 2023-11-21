Валерий Бондаренко представит фильмы Катрин Брейя и Джима Джармуша в "Страхе высоты"

В декабре кинокритик, киновед, филолог и культуролог Валерий Бондаренко в своем авторском проекте "Страх высоты" представит фильмы Катрин Брейя и Джима Джармуша.

12 декабря в 19:00 - "Запретная страсть" (Франция, Норвегия, 2023, триллер, драма, 104 мин., 18+), режиссер Катрин Брейя. Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм удостоен Золотой камеры (награда за режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 1984 года.

"Запретная страсть" - ремейк датского фильма "Королева сердец" (2019). В главных ролях - Леа Дрюкер, Самуэль Кирхер, Оливье Рабурден, Клотильда Куро, Серена Ху, Анджела Чен, Ромен Марико.

19 декабря в 19:00 - "Более странно, чем в раю" (США, Германия (ФРГ), 1984, драма, комедия, 89 мин., 18+). Ре-релиз фильма режиссера Джима Джармуша. Фильм удостоен Золотой камеры (награда за режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 1984 года. В главных ролях - Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, Сесиллия Старк, Дэнни Розен, Раммельзи, Том ДиЧилло.