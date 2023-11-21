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Кино Культура

Валерий Бондаренко представит фильмы Катрин Брейя и Джима Джармуша в "Страхе высоты"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре кинокритик, киновед, филолог и культуролог Валерий Бондаренко в своем авторском проекте "Страх высоты" представит фильмы Катрин Брейя и Джима Джармуша.

12 декабря в 19:00 - "Запретная страсть" (Франция, Норвегия, 2023, триллер, драма, 104 мин., 18+), режиссер Катрин Брейя. Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм удостоен Золотой камеры (награда за режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 1984 года.
"Запретная страсть" - ремейк датского фильма "Королева сердец" (2019). В главных ролях - Леа Дрюкер, Самуэль Кирхер, Оливье Рабурден, Клотильда Куро, Серена Ху, Анджела Чен, Ромен Марико.

19 декабря в 19:00 - "Более странно, чем в раю" (США, Германия (ФРГ), 1984, драма, комедия, 89 мин., 18+). Ре-релиз фильма режиссера Джима Джармуша. Фильм удостоен Золотой камеры (награда за режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 1984 года. В главных ролях - Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, Сесиллия Старк, Дэнни Розен, Раммельзи, Том ДиЧилло.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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