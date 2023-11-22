Премьера фильма "Путь реки" состоится 29 ноября в Самаре и 30 ноября в Тольятти.
Это документальный фильм-путешествие. История о глубокой любви к природе, о поиске предназначения и решимости идти своим путем, рассказанная десятками голосов людей, живущих на Самарской луке и тех, кто создает новую реальность, тонко чувствуя истинную ценность этих мест.
Режиссер — Павел Тетерин. Съемки велись в течение прошлого года и весь теплый сезон 2023. Съемочная команда общалась с самыми разными людьми — учеными и краеведами, с местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, с сотрудниками Нацпарка и волонтерами. И каждая история открывала новые грани и возможности человека, вдохновленного природой.
Самара, 29 ноября, 19:00. Кинотеатр Художественный, ул. Куйбышева 92.
Тольятти, 30 ноября, 19:00. Центр творчества "Голосова 20", ул. Голосова 20
Вход свободный.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?