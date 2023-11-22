Премьера фильма "Путь реки" состоится 29 ноября в Самаре и 30 ноября в Тольятти.

Это документальный фильм-путешествие. История о глубокой любви к природе, о поиске предназначения и решимости идти своим путем, рассказанная десятками голосов людей, живущих на Самарской луке и тех, кто создает новую реальность, тонко чувствуя истинную ценность этих мест.

Режиссер — Павел Тетерин. Съемки велись в течение прошлого года и весь теплый сезон 2023. Съемочная команда общалась с самыми разными людьми — учеными и краеведами, с местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, с сотрудниками Нацпарка и волонтерами. И каждая история открывала новые грани и возможности человека, вдохновленного природой.

Самара, 29 ноября, 19:00. Кинотеатр Художественный, ул. Куйбышева 92.

Тольятти, 30 ноября, 19:00. Центр творчества "Голосова 20", ул. Голосова 20

Вход свободный.