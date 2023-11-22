16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Премьера фильма "Путь реки" состоится 29 ноября в Самаре и 30 ноября в Тольятти Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов представил в Самаре свой фильм Состоялась премьера туристического трейлера о Самарской области "Она манит аномально" В ЦРК "Художественный" пройдет лекция, посвященная костюмам героев в фильмах Эльдара Рязанова Самарский актер сыграл во втором сезоне комедии "Бедный олигарх" на ТНТ

Кино Культура

Премьера фильма "Путь реки" состоится 29 ноября в Самаре и 30 ноября в Тольятти

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера фильма "Путь реки" состоится 29 ноября в Самаре и 30 ноября в Тольятти.

Фото: https://t.me/follow_the_volga

Это документальный фильм-путешествие. История о глубокой любви к природе, о поиске предназначения и решимости идти своим путем, рассказанная десятками голосов людей, живущих на Самарской луке и тех, кто создает новую реальность, тонко чувствуя истинную ценность этих мест.

Режиссер — Павел Тетерин. Съемки велись в течение прошлого года и весь теплый сезон 2023. Съемочная команда общалась с самыми разными людьми — учеными и краеведами, с местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, с сотрудниками Нацпарка и волонтерами. И каждая история открывала новые грани и возможности человека, вдохновленного природой.

Самара, 29 ноября, 19:00. Кинотеатр Художественный, ул. Куйбышева 92.

Тольятти, 30 ноября, 19:00. Центр творчества "Голосова 20", ул. Голосова 20

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3