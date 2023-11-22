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Экономика и бизнес

1 декабря 2023 года в Самаре состоится подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRАND

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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VOLGA BRАND, как отмечают организаторы, это некоммерческая инициатива самарских маркетологов и пиарщиков, которые задались целью создать площадку аккумуляции положительного опыта и популяризации маркетинга.

Фото: предоставлено оргкомитетом премии VOLGA BRАND

В этом году премия пройдет под девизом "Маркетинг влияет". Вместо традиционного разделения участников по видам работ: "Лучший Интернет-сайт", "Лучшее решение в сфере бренд-дизайна " и др. — проекты будут оцениваться через призму бизнес-эффективности.

"В этом году премии был задан новый вектор — ключевой темой стала эффективность маркетинговых инструментов и достижение конкретных результатов бизнеса. Влияние на увеличение продаж, повышение узнаваемости бренда, улучшение взаимодействия с клиентами и других показателей,  актуальных в текущих условиях как никогда. Также сам формат проведения конференции стал более интерактивным: будут чередоваться выступления спикеров, презентация кейсов финалистов с живыми дискуссиями участников. Кроме того, в рамках мероприятия будет возможность познакомиться с коллегами по цеху и установить полезные деловые контакты", — отмечает Ирина Загребина, член комитета премии VOLGA BRАND, маркетолог-стратег, соучредитель бюро позиционирования SPIKA.               

В качестве федерального эксперта на мероприятии выступит руководитель продуктового направления "Маркетинг" Яндекс Практикума Анастасия Фрибус.

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