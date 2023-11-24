"Чебурашка", "Вызов", "Нюрнберг" и "За Палыча" вошли в шорт-лист премии-фестиваля "Герои большой страны"

Организаторы премии-фестиваля "Герои большой страны" объявили список номинантов на награду в 2023 году. В шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино.

Напомним, задача премии-фестиваля "Герои большой страны" - выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: "Кто сегодня герой для подрастающего поколения?"

Формат премии-фестиваля объединяет создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное - знакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля проходят показы в кинотеатрах и спецпоказы для школьников и студентов с обсуждением фильмов, а с 6 по 8 декабря состоится целый ряд мероприятий в Екатеринбурге.

Всего же на премию было подано 569 проектов. Отборщики посмотрели в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента.

В шорт-лист вошли большие российские кинорелизы, сериалы и документальные картины, в том числе "Чебурашка" (АО "ВБД Груп" (Yellow Black and White), "Вызов" (АО "ВБД Груп" (Yellow Black and White) "Нюрнберг" (ООО "Продюсерский центр "Синема Продакшн", ООО "Кадр-Медиа") и другие достойные работы.

Победители будут объявлены 8 декабря на Церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге. В ней примут участие члены жюри, представители ведущих кинокомпаний, онлайн-платформ, сценаристы, режиссеры, продюсеры, эксперты по влиянию и применению кино, педагоги-практики, руководители бизнеса и органов госуправления и непосредственно молодежь - молодые создатели кино и студенты российских вузов.

Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, - получит лучший кинопроект Премии. Всего вручат 17 "золотых звезд" и одну "золотую рукавицу".

Главные (тематические) номинации: "Герои среди нас", "Герои-защитники", "Герои науки и технологий", "Герои просвещения и наставничества". Также будут определены победители в профессиональных и специальных номинациях.

Премия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии президента, Уральского федерального университета, проекта "Мотивирующие цифровые уроки" и Вселенной супергероев BY. Содействие в проведении премии оказывают Минпромторг и Минобороны России, губернаторы и правительства российских регионов, крупные уральские компании и целый ряд партнеров и СМИ.

Официальный сайт https://heroesfestival.ru.