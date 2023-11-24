"Чебурашка", "Вызов", "Нюрнберг" и "За Палыча" вошли в шорт-лист премии-фестиваля "Герои большой страны"

Организаторы премии-фестиваля "Герои большой страны" объявили список номинантов на награду в 2023 году. В шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино.
Напомним, задача премии-фестиваля "Герои большой страны" - выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: "Кто сегодня герой для подрастающего поколения?"
Формат премии-фестиваля объединяет создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное - знакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля проходят показы в кинотеатрах и спецпоказы для школьников и студентов с обсуждением фильмов, а с 6 по 8 декабря состоится целый ряд мероприятий в Екатеринбурге.
Всего же на премию было подано 569 проектов. Отборщики посмотрели в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента.
В шорт-лист вошли большие российские кинорелизы, сериалы и документальные картины, в том числе "Чебурашка" (АО "ВБД Груп" (Yellow Black and White), "Вызов" (АО "ВБД Груп" (Yellow Black and White) "Нюрнберг" (ООО "Продюсерский центр "Синема Продакшн", ООО "Кадр-Медиа") и другие достойные работы.
Победители будут объявлены 8 декабря на Церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге. В ней примут участие члены жюри, представители ведущих кинокомпаний, онлайн-платформ, сценаристы, режиссеры, продюсеры, эксперты по влиянию и применению кино, педагоги-практики, руководители бизнеса и органов госуправления и непосредственно молодежь - молодые создатели кино и студенты российских вузов.
Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, - получит лучший кинопроект Премии. Всего вручат 17 "золотых звезд" и одну "золотую рукавицу".
Главные (тематические) номинации: "Герои среди нас", "Герои-защитники", "Герои науки и технологий", "Герои просвещения и наставничества". Также будут определены победители в профессиональных и специальных номинациях.
Премия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии президента, Уральского федерального университета, проекта "Мотивирующие цифровые уроки" и Вселенной супергероев BY. Содействие в проведении премии оказывают Минпромторг и Минобороны России, губернаторы и правительства российских регионов, крупные уральские компании и целый ряд партнеров и СМИ.
Официальный сайт https://heroesfestival.ru.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?