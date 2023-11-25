В Самарской области выбрали атамана Волжского войскового казачьего общества

В субботу, 25 ноября, в Самаре прошел большой войсковой круг Волжского войскового казачьего общества. В заседании круга принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Почетно-выборный войсковой круг проводится раз в пять лет. Традиционно в съезде принимают участие выборные казаки от 12 субъектов ПФО, на территории которых функционируют казачьи общества, входящие в состав Волжского казачества, а также приглашенные гости, в том числе участники специальной военной операции.

На повестке заседания — подведение итогов текущего года и обсуждение планов и задач на грядущий 2024 год, а также награждение лучших представителей общества.

Открывая большой войсковой круг Волжского войскового казачьего общества, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: Россия всегда могла рассчитывать на казачество.

"Казаки веками верой и правдой служили России. Это особое сословие служивых людей, для которых патриотизм, преданность Родине — святые понятия. Отрадно, что в последние десятилетия казачьи традиции активно возрождаются. И мы гордимся тем, что первый большой круг Волжского войскового казачьего общества, на котором оно получило свое второе рождение, состоялся 30 лет назад, 3 апреля 1993 года, на самарской земле".

Сегодня волжские казаки с честью несут службу, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, по первому зову встают на защиту Родины. В зоне СВО от Волжского войска действует казачий добровольческий отряд "Ермак", численность которого составляет 400 человек. В отряде служат жители как Самарской области, так и представители других регионов в возрасте от 20 до 60 лет. Губернатор не раз встречался с казаками-добровольцами как на передовой, так и на Родине. Дмитрий Азаров выразил особую благодарность казакам — землякам за отличную службу: "Отряд уже больше года принимает самое активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Не раз встречался с казаками в зоне СВО. И рад слышать каждый раз самые высокие оценки командования действиям наших казаков".

Более 100 казаков за это время получили госнаграды. Все они храбро бились за православную веру и Отечество, отметил губернатор.

"Дорогие друзья, неукоснительно следуя вековым казачьим заповедям, вы подаете хороший пример подрастающему поколению. Низкий поклон вам за то, что вы бесстрашно защищаете интересы нашей Родины, за то, что обеспечиваете мирную, спокойную жизнь наших граждан во всей России и здесь, на Волжской земле. Уверен в том, что никто из вас никогда не предаст нашей героической истории, памяти старшего поколения, спасшего мир от фашизма, памяти погибших товарищей", — обратился глава региона к казакам.

Дмитрий Азаров пожелал участникам круга плодотворной работы. И поблагодарил атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова, который 10 лет занимал этот пост и сегодня сложил полномочия, за его высокое служение Родине.

Приветственный адрес от председателя совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрия Миронова на большом войсковом круге зачитал замначальника департамента управления Президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев: "Волжские казаки на протяжении веков верой и правдой служили Родине, героически сражались за ее свободу и независимость, бережно сохраняли самобытный уклад, традиции, уделяли внимание патриотическому воспитанию молодежи. Важно, что и сегодня казаки войска ответственно выполняют свой долг, защищая Отечество в зоне проведения специальной военной операции, стремятся активно участвовать в жизни страны и общества, с уважением относятся к историческому, культурному и духовному наследию. Рассчитываю, что мудрость казаков найдет воплощение в решениях, которые придадут новый импульс развитию Волжского войскового казачества на благо Отечества".

Обращение атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего генерала Виталия Кузнецова зачитал его первый заместитель (товарищ) Константин Перенижко: "Отрадно, что волжские казаки были и остаются верны своему предназначению — служению Отечеству. Они берегут и развивают традиции предков, применяют их к современным условиям, стремятся к укреплению веры, утверждению высоких нравственных начал в обществе, вносят большой вклад в сохранение культурного и духовного наследия российского казачества. Благодарю вас, братья-казаки за верную службу, неиссякаемое терпение, истинную преданность и искреннюю любовь к России. Сегодня в рамках проведения специальной военной операции Волжское войско готовит добровольцев, которые направляются в добровольческий отряд БАРС-15 "Ермак", где выполняют боевые задачи. Они мужественно и героически защищают нашу страну. Вы должны быть достойны своей великой истории, бережно хранить чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков, с честью служить на благо Отечества".

По окончании торжественной части заседания, атаман Юрий Иванов подвел итоги работы Волжского войскового казачьего общества за год. Он сообщил собравшимся, что выполнение плана работы общества было скорректировано с учетом проведения специальной военной операции. "Вот уже более чем полтора года мы сверяемся с событиями, связанными с обстановкой на фронтах. Именно там сражаются наши братья-казаки, которые составляют костяк казачьего добровольческого отряда "Ермак", воюют в других подразделениях", - отметил он.

От имени воинов-добровольцев атаман поблагодарил губернатора за своевременную помощь и поддержку бойцам, которые оказывает регион нашим землякам — участникам отряда.

Юрий Иванов отметил, какое важное значение в непростое для страны время оказывает военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитания подрастающего поколения. И подчеркнул, что данная работа будет продолжена и в новом 2024 году.

Юрий Иванов, сложил полномочия главы Волжского казачества. Он являлся атаманом в течение десяти лет.

В качестве нового войскового атамана совет атаманов Волжского войскового казачьего общества по предложению совета стариков была выдвинута кандидатура войскового старшины Константина Давитьяна. Он неоднократно был в зоне СВО, доставлял сослуживцам дополнительную гуманитарную помощь и спецтехнику. Большинство казаков его поддержали и он был единогласно избран атаманом на следующие пять лет.

"Работы очень много, перед нами стоят колоссальные задачи, которые мы должны выполнить. Заверяю, что Волжское войсковое казачье общество выполнит все задачи, поставленные Президентом России. Сейчас готовим бойцов для ротации отряда, постоянно находимся на линии соприкосновения. Очень важно воспитывать и обучать подрастающего поколения. Мы себе должны готовить замену, готовить наших казачат к службе в Вооруженных силах, поступлению в высшие учебные заведения, чтобы они стали настоящими гражданами нашей России и были настоящими патриотами", — поделился планами новый глава общества.

Константин Давитьян отдельно отметил важность предстоящих президентских выборов, к которым Волжское войсковое казачье общество уже начало подготовку.