"Партийные десанты" проверили работу медучреждений в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары

Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в Народную программу партии.

Более 20 тысяч жителей Красноглинского района Самары в этом году стали получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Поликлиника в поселке Управленческом, рассчитанная на 800 посещений в смену, открылась после ремонта. Это первое масштабное обновление учреждения с 1973 года. Качество реконструкции и работу учреждения в ходе рабочей поездки проверил депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков.

Пациентка больницы Анна Макеева уверена: изменилось все в лучшую сторону. В любой кабинет зайдешь - и сердце радуется, говорит самарчанка.

Помощь здесь получают десятки тысяч людей из Управленческого и Красной Глинки. Работают узкие специалисты - от хирурга до окулиста. Есть дневной стационар на 57 коек.

"Очень долго мы пытались ее внести в план, но благодаря губернатору и министру здравоохранения это все-таки произошло. Сегодня мы видим современную поликлинику, с учетом всех требований, которые предъявляются к медицинским учреждениям", - отметил депутат Госдумы Виктор Казаков.

Капитального ремонта требовали все коммуникации, рассказывает главврач больницы Анна Дубасова. Теперь, после ремонта, сюда будет легче привлечь молодые кадры, уверена медик.

В Куйбышевском районе депутаты фракции "Единая Россия", председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина посетили микрорайон Волгарь, где готовится к вводу в эксплуатацию новая поликлиника на 700 посещений в смену.

В новом подразделении Самарской городской больницы №10 разместятся женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации. Здесь же планирует начать работу областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе горбольницы №10. Общая площадь новой поликлиники - 13 тыс. кв. м.

Шестиэтажное здание поликлиники уже подключено на постоянной основе к системам электроснабжения, водоснабжения, отопления. Завершено благоустройство территории, заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования. Идет монтаж оборудования, приступили к расстановке мебели, компьютерной техники.

Марина Сидухина напомнила, что данный объект вошел в Народную программу партии по предложению жителей микрорайона Волгарь.

"Для жителей микрорайона Волгарь это очень знаковый, ожидаемый объект. Медицинская помощь в шаговой доступности - это очень важно и для маленьких пациентов, и для взрослых. Очень приятно видеть такое современное, благоустроенное здание. Все сделано качественно, красиво. Диагностическое оборудование уже поступило, мы смогли увидеть новую технику. Я уверен, что здесь будет оказываться качественная первичная медицинская помощь, будут созданы максимально комфортные условия и для пациентов, и для медицинского персонала", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Здание поликлиники возводится на перспективу, с учетом темпов жилищного строительства на этой территории. Сейчас в Волгаре проживает около 40 тысяч человек, а поликлиника рассчитана на обслуживание 80 тысяч жителей. Это очень важно для организации качественной медицинской помощи в удаленной территории в составе мегаполиса.