Дмитрий Азаров: "Партии снова предстоит показать пример общественной консолидации для защиты национальных интересов"

В понедельник, 27 ноября, состоялись второй этап конференции партии "Единая Россия" и конференция Самарского регионального отделения с участием его секретаря, главы региона Дмитрия Азарова.

Основными вопросами конференций стали подведение итогов выборной кампании 2023 года, избрание делегатов XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", который пройдет 17 декабря в Москве на площадке международной выставки - форума "Россия" на ВДНХ, и текущие партийные задачи, главная из которых - консолидация всех политических сил региона.

Итоги избирательной кампании 2023 года подвел секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что свой гражданский долг исполнили почти 1,3 млн жителей Самарской области. Это больше, чем в 2018 году, отметил он.

"От всей души благодарю всех своих земляков за доверие, благодарю все партийные отделения за совместную работу в тот период, расцениваю это как высокую оценку земляками реализации стратегии социально-экономического развития Самарской области", - резюмировал Дмитрий Азаров.

"Наш партийный и гражданский долг - сделать все возможное для того, чтобы выборы президента стали дополнительным фактором консолидации общества, укрепления единства многонационального народа России", - подчеркнул секретарь реготделения партии.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что высокие показатели явки на выборах губернатора говорят о том, что в регионе живут активные и неравнодушные люди. Он напомнил, что региональное отделение партии во главе с Дмитрием Азаровым строит всю свою деятельность в постоянном контакте с гражданским обществом, с учетом реальных нужд людей, а депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе совместно с губернатором и правительством Самарской области ведут большую законотворческую деятельность по развитию областного законодательства во всех сферах и отраслях, где на первом месте находится человек и его нужды.

"Сегодня нам есть чем дорожить, есть на что опереться. И мы не имеем права бездарно растратить эти достижения. Чтобы это развитие продолжалось, нам нужны единство, сплоченность и взаимная поддержка. Вместе мы должны продолжить укрепление статуса Самарской области как опорного региона страны", - подчеркнул Котельников.

Первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов привел в пример показатели роста и развития региона за последние годы - в дорожном, жилом строительстве, в экономическом секторе.

"За эти годы построено более 10 млн кв. м жилья. Таких масштабов жилищное строительство в нашем регионе осуществлялось только в период строительства Автограда в 70-х годах прошлого века. За пять лет введено в строй 115 медицинских объектов. В регионе построено 11 новых школ, 60 детских садов. Это больше, чем за весь постсоветский период. Доходы людей снова начали расти. По денежным доходам населения Самарская область за три года поднялась с 39-го на 25-е место в стране", - прокомментировал Кузнецов, отметив роль нацпроектов в стабилизации экономики и дальнейшем развитии региона.

Единение и сплоченность жителей региона отметил и депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который сейчас на передовой, он записал обращение к однопартийцам.

"Победа на фронте зависит прежде всего от единства, сплоченности, дисциплины и, главное, веры в своего командира. Нашим командиром является наш президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, которому мы верим, с которым и за которого готовы идти до конца. Я прошу всех сплотиться сейчас вокруг тех, кто действительно всем, чем может, помогает в достижении главного - нашей общей победы, а затем нашего общего мира и будущей счастливой жизни", - подчеркнул Холин.

Член регионального политсовета, глава Хворостянского района и почетный гражданин Самарской области Виктор Махов тоже выступил за укрепление единства в партии и обществе.

Депутат думы Тольятти, участник специальной военной операции Александр Шарков от имени своих боевых товарищей поблагодарил жителей Самарской области и региональное отделение партии за ту большую работу, которая делается для поддержки армии и помощи семьям участников СВО.

Центральной темой конференции стало принятие резолюции об объединении. Единороссы призвали всех участников политической жизни отбросить разногласия и объединить усилия на главных стратегических направлениях: содействию проведения честных и справедливых выборов президента страны, достижении победы в специальной военной операции и достижения общенационального патриотического консенсуса.

На конференции реготделения Дмитрий Азаров вручил партийные билеты новым членам партии: председателю думы городского округа Тольятти Сергею Рузанову, депутатам думы городского округа Тольятти Александру Дорожкину, Олегу Сакееву и Александру Шаркову, председателю думы городского округа Сызрань Сергею Митко, волонтеру и активисту "Молодой Гвардии" Павлу Желандинову. Партийный билет и поздравления с Днем матери получила инженер-нефтяник из Новокуйбышевска, многодетная мама и общественница Ольга Щеголькова.

Партийные билеты также были вручены директору Института государственной и муниципальной службы Самарского университета государственного управления "МИР" Денису Березовскому и депутату Самарской губернской думы, генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаилу Смирнову.

Решением конференции были прекращены полномочия семи членов РПС и утверждены новые члены регполитсовета. Дмитрий Азаров поблагодарил всех за активную работу на благо региона.

Кроме того, решением конференции были выбраны делегаты XХI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия" от Самарской области. Возглавит делегацию секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.