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Здравоохранение Общество

Жители региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У работающих жителей Самарской области появилась новая возможность: теперь пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию они могут не только в своей поликлинике, но и по месту работы.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

Позаботиться о здоровье своих сотрудников могут работодатели в рамках взаимодействия с учреждением амбулаторного звена.

"В Самарской области и ранее активно использовались выездные формы работы по проведению диспансеризации. В этом году в рамках выездных акций свое здоровье проверили более 100 тысяч жителей. Сегодня такие возможности расширились. Для работодателей возможны две формы взаимодействия при проведении профилактических мероприятий для сотрудников. Первая — организация диспансеризации на площадке предприятия силами выездных медицинских бригад поликлиник. Вторая — организация диспансеризации в поликлиниках, расположенных в непосредственной близости к предприятию. Все это позволяет обеспечить наибольший охват профилактическими мероприятиями с минимальным отвлечением работников от производственного процесса", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Также обследования и консультации помогут своевременно выявить и предупредить осложнения, обострения уже имеющегося заболевания.

Всего профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли почти 1,2 миллиона жителей Самарской области. По итогам диспансеризации выявлены: свыше 30000 случаев болезней системы кровообращения; 3177 случаев сахарного диабета; 1925 случаев злокачественных новообразований; 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания; 6942 случаев заболеваний органов пищеварения.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным.

В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

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