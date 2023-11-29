Жители региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы

У работающих жителей Самарской области появилась новая возможность: теперь пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию они могут не только в своей поликлинике, но и по месту работы.
Позаботиться о здоровье своих сотрудников могут работодатели в рамках взаимодействия с учреждением амбулаторного звена.
"В Самарской области и ранее активно использовались выездные формы работы по проведению диспансеризации. В этом году в рамках выездных акций свое здоровье проверили более 100 тысяч жителей. Сегодня такие возможности расширились. Для работодателей возможны две формы взаимодействия при проведении профилактических мероприятий для сотрудников. Первая — организация диспансеризации на площадке предприятия силами выездных медицинских бригад поликлиник. Вторая — организация диспансеризации в поликлиниках, расположенных в непосредственной близости к предприятию. Все это позволяет обеспечить наибольший охват профилактическими мероприятиями с минимальным отвлечением работников от производственного процесса", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Также обследования и консультации помогут своевременно выявить и предупредить осложнения, обострения уже имеющегося заболевания.
Всего профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли почти 1,2 миллиона жителей Самарской области. По итогам диспансеризации выявлены: свыше 30000 случаев болезней системы кровообращения; 3177 случаев сахарного диабета; 1925 случаев злокачественных новообразований; 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания; 6942 случаев заболеваний органов пищеварения.
Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.
Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным.
В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас