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Экономика и бизнес

Предприниматели смогут подтвердить свое присутствие на нескольких площадках в интернете

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи профессионального аккаунта на Авито смогут дополнить профиль информацией из своего бизнес-сообщества ВКонтакте в рамках расширения программы безопасности сделок в Интернете. На Авито появится специальный значок, который отображается в профиле, а ВКонтакте — на главной странице сообщества. Эти отметки подтверждают, что предприниматель представлен и на Авито, и ВКонтакте. Данные об активности аккаунта на двух площадках повысят уровень доверия к продавцам, а также дадут дополнительные возможности для роста бизнеса в интернете.

"На Авито около 3 млн профессиональных пользователей в пяти направлениях бизнеса, их количество продолжает расти. Предпринимателям привычно развивать продажи на разных площадках, внутренние исследования и анализ обратной связи пользователей подтверждали, что аудитории Авито и ВКонтакте во многом пересекаются. У нас уже есть реализованные проекты верификации профилей через Госуслуги или при помощи банковских учетных записей. Так родилась идея взаимно обогатить профессиональный профиль на Авито и бизнес-сообщество ВКонтакте. Такой шаг увеличит доступную аудиторию потенциальных клиентов, а также укрепит уверенность в безопасности сделки", — объясняет Наталья Юматова, директор по продукту для идентификации пользователей в Авито.

"Единицы предпринимателей выбирают только одну площадку для развития продаж. Чаще всего они присутствуют и в классифайдах, и на маркетплейсах, и в соцсетях. Разобраться с большим количеством разрозненных инструментов и оценить их общее влияние на бизнес бывает непросто. Задача нашего партнерства в том, чтобы инструменты лидирующей соцсети и крупнейшего онлайн-платформы для коммерции помогли предпринимателям получать еще большую отдачу от развития в интернете", — комментирует Станислав Бонбин, директор направлений рекламных технологий и СМБ, VK.

Подключить инструмент можно через настройки профиля или управление бизнес-сообществом. Далее нужно авторизоваться на обеих площадках, выбрать нужные аккаунты бизнеса, если их несколько, и подтвердить добавление бизнес-сообщества или профиля. Процесс произойдет автоматически, и в течение 24 часов появятся специальные отметки — цифровые бейджи — подтверждающие присутствие предпринимателя на обеих платформах. Добавление профиля и бизнес-сообщества происходит за счет протокола авторизации OAuth 2.0, он позволяет выдать права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе.

Добавление бизнес-сообщества ВКонтакте станет развитием системы цифровых бейджей Авито, цель которой — повысить уровень доверия между покупателями и продавцами. Пользователи Авито могут пройти верификацию профиля по паспорту или водительскому удостоверению, через проверку профиля на Госуслугах, проверку реквизитов или с помощью ID Тинькофф Банка и Сбера. По результатам проверки пользователи получают цифровые бейджи, такие как "Документы проверены", "Реквизиты проверены" или "Есть аккаунт на Госуслугах". Продавцы с такими отметками получают примерно на 20% больше внимания покупателей.

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