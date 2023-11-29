В Самарской области дети с ограниченными возможностями здоровья получают комплексную раннюю помощь

В Самарской области организована система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и его семье.

Это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе и направленных на раннее выявление возможных отклонений в развитии у детей, улучшение их физического и психического здоровья, социализацию. Получить такую помощь могут дети-инвалиды в возрасте от 0 до 4 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, имеющие трудности поведения и адаптации, родители которых обеспокоены их развитием.

Помощь многодетным семьям и семьям с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья - одно из важных направлений социальной политики Самарской области. Мерам поддержки таких семей уделяет особое внимание губернатор региона Дмитрий Азаров.

Услуги ранней помощи в системе социальной защиты в Самарской области оказываются в реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ, Центре диагностики и консультирования, комплексных центрах социального обслуживания населения.

Совсем недавно в Центр диагностики и консультирования Самарской области за помощью обратилась Марина Сомова с сыном Мироном, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Специалисты мультидисциплинарной бригады провели комплексную оценку развития Мирона и разработали для него индивидуальную программу ранней помощи.

Такая программа рассчитана на полгода и направлена на развитие двигательных функций, сенсорного восприятия, предметной и игровой деятельности ребенка. Также особое внимание было уделено обучению мамы качественному и эффективному взаимодействию с ребенком.

"Какие-то моменты ты просто в обыденности не замечаешь. Ребенок играет и играет, а тут подсказывают, что он делает не так, на что обратить внимание, что можно скорректировать. Это огромная помощь для родителей, для мам и для ребенка, в первую очередь. Спасибо центру, что есть такие реабилитационные услуги, и они бесплатные", - поделилась Марина Сомова.

По словам мамы, у Мирона уже наблюдается положительная динамика: он может без помощи взрослого пройти несколько шагов, забирается на стул, научился держать ложку и самостоятельно есть. А маме Марине стало намного легче общаться и понимать ребенка.

После завершения индивидуальной программы ранней помощи семья останется на сопровождении в период адаптации Мирона в детском саду. В дальнейшем работу с семьей планируется продолжить на занятиях в рамках программы "Школа раннего развития".

"Когда к нам обращается семья с ребенком, особенно раннего возраста, мы проводим первичную диагностику, тестирование, а затем проводятся консультация для родителей, где мы показываем и рассказываем, как надо выстраивать дома работу, или направляем в школу раннего развития. И обязательно встречаемся через какое-то время, чтобы посмотреть в динамике развитие наших детей", - рассказывает учитель-логопед Центра диагностики и консультирования Самарской области Ирина Екамасова.

В настоящее время благодаря вниманию и поддержке главы региона Дмитрия Азарова в рамках государственной программой "Доступная среда в Самарской области" на базе обособленных структурных подразделений Центра открыты и продолжают открываться кабинеты ранней помощи, которые оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, аппаратно-программными комплексами биологической обратной связи (БОС), различными методическими и дидактическими материалами для работы с детьми раннего возраста, имеющими различные особенности развития, и их семьями.

"Чем раньше родители к нам обратятся, тем больше возможностей скорректировать какие-либо недостатки, направить в нужное русло, и ребенок возможно дальше не будет нуждаться в корректирующей помощи и пойдет по нормальному пути развития, будет учиться в обычной школе", - подчеркивает директор центра диагностики и консультирования Самарской области Ксения Белоглядова.

Специалисты Центра ежегодно проходят курсы повышения квалификации по вопросам оказания ранней помощи. В 2023 году пять специалистов Центра прошли обучение в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства на трансдисциплинарных специалистов ранней помощи и были включены в реестр специалистов ранней помощи.

Специалисты отмечают, что благодаря информационному межведомственному взаимодействию родители стали все чаще за высококвалифицированной помощью обращаться в Центр. Узнать подробную информацию о работе центра и телефоны контакта можно на сайте.