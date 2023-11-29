В Самарской области дети с ограниченными возможностями здоровья получают комплексную раннюю помощь

В Самарской области организована система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и его семье.
Это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе и направленных на раннее выявление возможных отклонений в развитии у детей, улучшение их физического и психического здоровья, социализацию. Получить такую помощь могут дети-инвалиды в возрасте от 0 до 4 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, имеющие трудности поведения и адаптации, родители которых обеспокоены их развитием.
Помощь многодетным семьям и семьям с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья - одно из важных направлений социальной политики Самарской области. Мерам поддержки таких семей уделяет особое внимание губернатор региона Дмитрий Азаров.
Услуги ранней помощи в системе социальной защиты в Самарской области оказываются в реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ, Центре диагностики и консультирования, комплексных центрах социального обслуживания населения.
Совсем недавно в Центр диагностики и консультирования Самарской области за помощью обратилась Марина Сомова с сыном Мироном, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Специалисты мультидисциплинарной бригады провели комплексную оценку развития Мирона и разработали для него индивидуальную программу ранней помощи.
Такая программа рассчитана на полгода и направлена на развитие двигательных функций, сенсорного восприятия, предметной и игровой деятельности ребенка. Также особое внимание было уделено обучению мамы качественному и эффективному взаимодействию с ребенком.
"Какие-то моменты ты просто в обыденности не замечаешь. Ребенок играет и играет, а тут подсказывают, что он делает не так, на что обратить внимание, что можно скорректировать. Это огромная помощь для родителей, для мам и для ребенка, в первую очередь. Спасибо центру, что есть такие реабилитационные услуги, и они бесплатные", - поделилась Марина Сомова.
По словам мамы, у Мирона уже наблюдается положительная динамика: он может без помощи взрослого пройти несколько шагов, забирается на стул, научился держать ложку и самостоятельно есть. А маме Марине стало намного легче общаться и понимать ребенка.
После завершения индивидуальной программы ранней помощи семья останется на сопровождении в период адаптации Мирона в детском саду. В дальнейшем работу с семьей планируется продолжить на занятиях в рамках программы "Школа раннего развития".
"Когда к нам обращается семья с ребенком, особенно раннего возраста, мы проводим первичную диагностику, тестирование, а затем проводятся консультация для родителей, где мы показываем и рассказываем, как надо выстраивать дома работу, или направляем в школу раннего развития. И обязательно встречаемся через какое-то время, чтобы посмотреть в динамике развитие наших детей", - рассказывает учитель-логопед Центра диагностики и консультирования Самарской области Ирина Екамасова.
В настоящее время благодаря вниманию и поддержке главы региона Дмитрия Азарова в рамках государственной программой "Доступная среда в Самарской области" на базе обособленных структурных подразделений Центра открыты и продолжают открываться кабинеты ранней помощи, которые оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, аппаратно-программными комплексами биологической обратной связи (БОС), различными методическими и дидактическими материалами для работы с детьми раннего возраста, имеющими различные особенности развития, и их семьями.
"Чем раньше родители к нам обратятся, тем больше возможностей скорректировать какие-либо недостатки, направить в нужное русло, и ребенок возможно дальше не будет нуждаться в корректирующей помощи и пойдет по нормальному пути развития, будет учиться в обычной школе", - подчеркивает директор центра диагностики и консультирования Самарской области Ксения Белоглядова.
Специалисты Центра ежегодно проходят курсы повышения квалификации по вопросам оказания ранней помощи. В 2023 году пять специалистов Центра прошли обучение в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства на трансдисциплинарных специалистов ранней помощи и были включены в реестр специалистов ранней помощи.
Специалисты отмечают, что благодаря информационному межведомственному взаимодействию родители стали все чаще за высококвалифицированной помощью обращаться в Центр. Узнать подробную информацию о работе центра и телефоны контакта можно на сайте.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас