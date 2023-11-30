ХК "Лада" подписал нападающего Павла Куликова

Хоккейный клуб "Лада" по итогам просмотра заключил односторонний контракт до конца текущего сезона с нападающим Павлом Куликовым.
Куликов — воспитанник нижнекамского хоккея и большую часть своей профессиональной карьеры провел в системе родного "Нефтехимика", выступая за команды МХЛ и КХЛ. Также 31-летний форвард играл за "Дизель" и "Автомобилист", а на старте сезона 2023/2024 выходил на площадку в составе омского "Авангарда".
В составе "Лады" нападающий уже успел принять участие в трех матчах, но пока не отметился набранными баллами за результативность.
Отметим, что Куликов ранее вызывался в юниорскую и молодежную сборные России, а в 2012 году стал серебряным призером МЧМ.
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