ХК "Лада" подписал нападающего Павла Куликова

Хоккейный клуб "Лада" по итогам просмотра заключил односторонний контракт до конца текущего сезона с нападающим Павлом Куликовым.

Куликов — воспитанник нижнекамского хоккея и большую часть своей профессиональной карьеры провел в системе родного "Нефтехимика", выступая за команды МХЛ и КХЛ. Также 31-летний форвард играл за "Дизель" и "Автомобилист", а на старте сезона 2023/2024 выходил на площадку в составе омского "Авангарда".

В составе "Лады" нападающий уже успел принять участие в трех матчах, но пока не отметился набранными баллами за результативность.

Отметим, что Куликов ранее вызывался в юниорскую и молодежную сборные России, а в 2012 году стал серебряным призером МЧМ.