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В Самарской области стартовал всероссийский проект "Моя наставница"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На выездном заседании общественного совета партийного проекта "Женское Движение Единой России" наградили энтузиастов проекта и запустили новый образовательный трек.

Фото: samara.er.ru

Умницы, хозяюшки и просто красавицы - активистки партпроекта "Женское Движение Единой России". Студентки, предпринимательницы, депутаты, дочери, мамы и бабушки - каждая на своем месте делает все, чтобы изменить жизнь к лучшему. А вместе они сумели реализовать десятки проектов, добрых и полезных инициатив для жителей Самарской области.

"Яблоневые аллеи появились в этом году не только в областной столице, - рассказывает координатор партийного проекта в Самарском регионе Светлана Макушева, - вместе с волонтерами и жителями мы посадили сотни деревьев в пришкольных садах в честь педагогов-наставников. И это только один из наших проектов".

О "мягкой силе", которая способна творить настоящие чудеса и объединять людей,  говорил и председатель гордумы Самары Алексей Дегтев. Подводя итоги сделанного за год, он особо отметил помощь, которую женское движение региона организует и адресует бойцам СВО: "Во все времена женщины - наша надежная опора и тыл. Сегодня мы  благодарим их за активную гражданскую позицию, энергию и желание быть там, где трудно, где надо помочь и поддержать. В этом  во многом и  проявляет себя настоящая женщина".

Самых активных - наградили за гражданскую сознательность и личный вклад в общественную деятельность. Посажены сотни плодовых и лиственных деревьев, в муниципалитетах появились аллеи в честь заслуженных учителей региона и участников СВО, пациентам самарских военных госпиталей переданы десятки банок яблочного варенья собственного производства. Но самое главное, в чем видят свои миссию представительницы "Женского движения Единой России" - помощь и поддержка всем, кто в этом нуждается.

Как председатель Областного родительского собрания Елена Климова из Сергиевского района, которая варила яблочное варенье для бойцов по ночам, как супруги Суфиджановы Ирина и Зафар, которые с первых дней СВО организовали волонтеров для плетения масксетей и собирают гуманитарный груз.

"Я чувствую ответственность за все, что происходит сейчас с нами, со страной, хотела бы, чтобы наши небольшие дела на местах стали частью большого дела во имя мира", - поделилась Ирина.

Движение - это жизнь, а "Женское движение" - активная и яркая жизнь сотни женщин Самарской области. Девушки не собираются останавливаться на достигнутом и обсуждают планы. В следующем году активистки готовы работать с образовательным треком для молодых "Моя наставница", уже обсудили темы и направления.

Наставницами в проекте выступят известные и уважаемые женщины Самарского региона: депутаты, общественные деятели, проректоры ведущих самарских вузов. Студентки самарских вузов в качестве наставляемых получат возможность создать социально значимый или коммерческий проект и представить его на федеральном уровне.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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