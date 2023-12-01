В Самаре с 1 по 5 декабря будет ограничено движения транспорта по Зубчаниновскому шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с производством работ на тепловых сетях с 22:00 1 декабря до 06:00 5 декабря будет ограничено движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе в районе дома № 20 по ул. Мелекесской.

Фото: пресс-служба мэрии Самары