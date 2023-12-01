В Самаре сельскохозяйственные ярмарки переехали на новое место

В Самаре сезонные ярмарки сменят местоположение, сообщает администрация города.

Две сельскохозяйственные ярмарки, работавшие у музея им. Алабина и в пос. Мехзавод, закрылись в связи с холодной погодой. С 30 ноября они работают на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8:00 до 19:00. До нее можно добраться на трамваях № 1, 3, 4, 15, 16, 18; автобусах № 24, 34, 41, 53, 56; маршрутных такси № 21 м, 99, 226, 305д, 366, 396, 480.