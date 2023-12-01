Формирование безопасного поведения молодежи - ключевой шаг в борьбе с ВИЧ-инфекцией

В этом году специалисты областного СПИД-центра провели более 300 просветительских встреч с участием около 2000 учащихся школ, высших учебных заведений и вузов. Такие мероприятия направлены на снижение распространения ВИЧ-инфекции в будущем и создание здоровой, информированной молодежи.
"Навыки безопасного поведения в отношении возможного заражения любыми инфекциями, в том числе ВИЧ, должны быть сформированы в юном возрасте. Осознанное и ответственное поведение в отношении заражения - неотъемлемая часть профилактики заболеваний", - рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Силинская.
В рамках просветительских мероприятий в образовательных учреждениях молодым людям рассказывают о путях передачи ВИЧ-инфекции, необходимости соблюдения правил безопасного поведения, в том числе сексуального, использования средств защиты возможности проверки наличия данного заболевания.
"Такая работа имеет долгосрочный эффект, так как формируется правильное отношение к здоровью уже в юности. Важно научить юношей и девушек уважать себя и других, а также сознавать последствия от своих действий. Необходимо показывать примеры здорового образа жизни и объяснять, почему сохранение собственного здоровья и здоровья других людей является важным. Родители и педагоги образовательных учреждений должны активно включаться в этот процесс, обеспечивая детей и молодежь надлежащей информацией и воспитанием. Только через совместные усилия мы сможем создать здоровое общество, свободное от ВИЧ",- отметила специалист.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас