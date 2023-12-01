Формирование безопасного поведения молодежи - ключевой шаг в борьбе с ВИЧ-инфекцией

В этом году специалисты областного СПИД-центра провели более 300 просветительских встреч с участием около 2000 учащихся школ, высших учебных заведений и вузов. Такие мероприятия направлены на снижение распространения ВИЧ-инфекции в будущем и создание здоровой, информированной молодежи.

"Навыки безопасного поведения в отношении возможного заражения любыми инфекциями, в том числе ВИЧ, должны быть сформированы в юном возрасте. Осознанное и ответственное поведение в отношении заражения - неотъемлемая часть профилактики заболеваний", - рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Силинская.

В рамках просветительских мероприятий в образовательных учреждениях молодым людям рассказывают о путях передачи ВИЧ-инфекции, необходимости соблюдения правил безопасного поведения, в том числе сексуального, использования средств защиты возможности проверки наличия данного заболевания.

"Такая работа имеет долгосрочный эффект, так как формируется правильное отношение к здоровью уже в юности. Важно научить юношей и девушек уважать себя и других, а также сознавать последствия от своих действий. Необходимо показывать примеры здорового образа жизни и объяснять, почему сохранение собственного здоровья и здоровья других людей является важным. Родители и педагоги образовательных учреждений должны активно включаться в этот процесс, обеспечивая детей и молодежь надлежащей информацией и воспитанием. Только через совместные усилия мы сможем создать здоровое общество, свободное от ВИЧ",- отметила специалист.