В Самарской области опять ограничили движение для грузовиков на трассе М-5

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В субботу, 2 декабря, в Самарской области ограничили движение грузовиков по трассе М-5. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области