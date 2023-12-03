Самарские дзюдоистки выиграли две бронзы на первенстве России

В Туле завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года. За медали боролись более 600 атлетов. Самарскую область представили 12 дзюдоистов.

Яковенко Полина стала третьей в весовой категории 48 кг (тренеры — Магзумова Е.Ш., Герасимов С. В.). В малом финале она боролась с москвичкой Анастасией Якуниной. В дополнительное время смогла заработать оценку вазари, которая и принесла ей бронзовую медаль.

Лепешкова Кристина выиграла бронзовую медаль в весовой катерии 63 кг (тренер — Сараева А.А.). В малом финале спортсменка одолела свою давнюю соперницу Адель Таболову из Санкт-Петербурга.