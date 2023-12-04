Комплексный подход при назначении средств реабилитации: В Самаре пройдет форум в рамках проекта "Живи сейчас"

8 декабря состоится первый форум в рамках проекта "Живи сейчас", посвященный вопросам подбора технических средств реабилитации (ТСР) и важности позиционирования и своевременного назначения таких средств реабилитации.
9 и 10 декабря в рамках форума пройдет уникальная мультибрендовая выставка средств реабилитации, мастер-классы от специалистов-реабилитологов по особенностям подбора ТСР с разбором конкретных индивидуальных случаев.
Форум пройдет в рамках нового проекта "Живи сейчас" благотворительного фонда "ЕВИТА" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Проект рассчитан на семьи с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития и специалистов, работающих с такими детьми в сфере реабилитации.
Цель проекта — повышение качества жизни детей с двигательными нарушениями через использование правильно подобранных технических средств реабилитации.
8 декабря состоится форум для специалистов МСЭ, СФРФ, врачей поликлиник, специалистов реабилитации и специалистов НКО, работающих в сфере особого детства по рассмотрению проблемных вопросов в подборе, назначении и оценки использования ТСР.
9 и 10 декабря пройдут выставки ТСР для родителей детей с двигательными нарушениями и заинтересованных специалистов. Здесь будут представлены различные технические средства реабилитации отечественного и импортного производства с возможностью "примерить" и получением консультации специалистов по подбору и настройке ТСР.
Так же на выставке пройдут мастер-классы от врача спортивной медицины, эрготерапевта по функциональному управлению креслом-коляской активного типа и по безопасному перемещению коляски по лестнице.
Так же в рамках выставки будет организованы консультации специалистов междисциплинарного социального консилиума по оценке двигательных и когнитивных функций ребенка, с выдачей на руки дорожной карты развития ребенка и дальнейшим сопровождением семьи в получении необходимых льгот, обследований и ТСР. Семьи-участники получат консультации специалистов: эрготерапевта, специалиста по подбору, настройке и адаптации ТСР, инструктора АФК, нейропсихолога, дефектолога-игротерапевта, ортопеда-ортезиста.
Пройти предварительную запись можно по ссылке. Кроме того, на выставке будет вестись прием сотрудниками Главного Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, Социального фонда РФ, минздрава, юриста по вопросам назначения и обеспечения техническими средствами реабилитации. Организаторы приглашают всех, для кого актуальна тема правильного и своевременного назначения технических средств реабилитации, а также их использования к участию в форуме и выставке, а также родителей детей с двигательными нарушениями, родственников взрослых людей с инвалидностью.
Выставка технических средств реабилитации пройдет 9 и 10 декабря 2023 года с 10.00- 19 на базе ГБ МСЭ Самарской области (ул. Венцека, 65).
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас