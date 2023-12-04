Медсанчасть "Тольяттиазота" стала победителем общественной акции "Народное признание"

Медсанчасть (МСЧ) ТОАЗа стала победителем в номинации "Единство и успех" муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Акция проводится при поддержке правительства Самарской области в шестнадцатый раз.
В этом году на конкурс было подано 750 заявок. В опросе приняли участие более 2 000 тольяттинцев, треть из которых проголосовали за медсанчасть предприятия.
Медсанчасть № 7 действует на территории ТОАЗа с 1997 года. Здесь оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе в условиях дневного стационара, а также круглосуточную неотложную доврачебную помощь. Коллектив активно развивает медико-профилактическую деятельность, как важную превентивную меру развития заболеваний. Ранее МСЧ № 7 уже становилось победителем регионального этапа федеральной премии #МЫВМЕСТЕ, а также конкурса "Клиника года".
Сергей Афанасьев, начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, получил диплом участника акции в номинации "Признание и Уважение".
Акция "Народное признание" нацелена на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение активистов за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность. Победителей определяют жители региона путем голосования.
"Тольяттиазот" планомерно реализует программы, направленные на сохранение здоровья, профилактику заболеваний и санаторно-курортное лечение сотрудников предприятия. Медсанчасть № 7 и санаторий "Надежда" динамично развиваются и совершенствуют методы работы, в них появляются новые специалисты узкого профиля. Благодарю всех жителей города, которые по достоинству оценили труд медиков ТОАЗа. Уверен, что это не последняя наша награда", — прокомментировал главный врач МСЧ № 7 АО "ТОАЗ" Александр Пополитов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас