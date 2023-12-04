Медсанчасть "Тольяттиазота" стала победителем общественной акции "Народное признание"

Медсанчасть (МСЧ) ТОАЗа стала победителем в номинации "Единство и успех" муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Акция проводится при поддержке правительства Самарской области в шестнадцатый раз.

В этом году на конкурс было подано 750 заявок. В опросе приняли участие более 2 000 тольяттинцев, треть из которых проголосовали за медсанчасть предприятия.

Медсанчасть № 7 действует на территории ТОАЗа с 1997 года. Здесь оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе в условиях дневного стационара, а также круглосуточную неотложную доврачебную помощь. Коллектив активно развивает медико-профилактическую деятельность, как важную превентивную меру развития заболеваний. Ранее МСЧ № 7 уже становилось победителем регионального этапа федеральной премии #МЫВМЕСТЕ, а также конкурса "Клиника года".

Сергей Афанасьев, начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, получил диплом участника акции в номинации "Признание и Уважение".

Акция "Народное признание" нацелена на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение активистов за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность. Победителей определяют жители региона путем голосования.

"Тольяттиазот" планомерно реализует программы, направленные на сохранение здоровья, профилактику заболеваний и санаторно-курортное лечение сотрудников предприятия. Медсанчасть № 7 и санаторий "Надежда" динамично развиваются и совершенствуют методы работы, в них появляются новые специалисты узкого профиля. Благодарю всех жителей города, которые по достоинству оценили труд медиков ТОАЗа. Уверен, что это не последняя наша награда", — прокомментировал главный врач МСЧ № 7 АО "ТОАЗ" Александр Пополитов.