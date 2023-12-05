В 2024 году в Самарской области не планируют повышать "мусорный" тариф

Департамент ценового развития и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" не планируют индексировать в 2024 году.
Проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области "О корректировке единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" предусматривает установление тарифов на 2024–2027 годы.
В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что по результатам корректировки тариф на 2024 год не изменится по сравнению с установленным тарифов на 2023 год и составит 622 руб./м3 (с НДС).
Повышение тарифа планируется с июля 2025 года - до 630,61 руб./м3 (с НДС).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.