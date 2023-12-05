В 2024 году в Самарской области не планируют повышать "мусорный" тариф

Департамент ценового развития и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" не планируют индексировать в 2024 году.

Проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области "О корректировке единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" предусматривает установление тарифов на 2024–2027 годы.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что по результатам корректировки тариф на 2024 год не изменится по сравнению с установленным тарифов на 2023 год и составит 622 руб./м3 (с НДС).

Повышение тарифа планируется с июля 2025 года - до 630,61 руб./м3 (с НДС).