Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих торжественно встретили в Самаре

Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих, рядового спортивной роты ЦСКА Максима Скуратова торжественно встретили под звуки военного духового оркестра в Самаре. Максим Скуратов стал победителем чемпионата мира международного совета военного спорта (CISM) по греко-римской борьбе в 2023 году.

"В период с 27 ноября по 3 декабря в городе Баку Республики Азербайджан, проходил чемпионат мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. В данном чемпионате принимала участие сборная Российской Федерации." — сообщил старший тренер спортивной роты филиала ЦСКА в Самаре майор Виталий Киктев.

"Рядовой Скуратов призвался на военную службу в ноябре этого года, и, не прослужив и месяца, уже показал столь высокий результат! В данных соревнованиях принимало участие 18 стран, это порядка 200 участников. У Максима были достойные соперники, но, несмотря на это, он одержал уверенную победу, принеся сборной России золотую медаль." — добавил Виталий Киктев.

Как сообщил сам Максим Скуратов, каждые соревнования для него тяжелы, и ему приходится на них настраиваться по-особенному. Вот и этот чемпионат не стал исключением. "Первую схватку я боролся с азербайджанцем, вторую — с турком, третью (финальную) — с иранцем. Самая тяжелая была финальная", — рассказал чемпион мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих Максим Скуратов.

"Для меня было почётным представлять Вооруженные Силы России на международной арене, в том числе, и честь своего региона!" — добавил чемпион.