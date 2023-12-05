16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих торжественно встретили в Самаре Самарские дзюдоистки выиграли две бронзы на первенстве России Тольяттинцы привезли еще четыре медали с соревнований по тхэквондо Тольяттинские спортсменки привезли две медали с международных соревнований по каратэ Самарские каратисты завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях

Единоборства Спорт

Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих торжественно встретили в Самаре

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих, рядового спортивной роты ЦСКА Максима Скуратова торжественно встретили под звуки военного духового оркестра в Самаре. Максим Скуратов стал победителем чемпионата мира международного совета военного спорта (CISM) по греко-римской борьбе в 2023 году.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"В период с 27 ноября по 3 декабря в городе Баку Республики Азербайджан, проходил чемпионат мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. В данном чемпионате принимала участие сборная Российской Федерации." — сообщил старший тренер спортивной роты филиала ЦСКА в Самаре майор Виталий Киктев.

"Рядовой Скуратов призвался на военную службу в ноябре этого года, и, не прослужив и месяца, уже показал столь высокий результат! В данных соревнованиях принимало участие 18 стран, это порядка 200 участников. У Максима были достойные соперники, но, несмотря на это, он одержал уверенную победу, принеся сборной России золотую медаль." — добавил Виталий Киктев.

Как сообщил сам Максим Скуратов, каждые соревнования для него тяжелы, и ему приходится на них настраиваться по-особенному. Вот и этот чемпионат не стал исключением. "Первую схватку я боролся с азербайджанцем, вторую — с турком, третью (финальную) — с иранцем. Самая тяжелая была финальная", — рассказал чемпион мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих Максим Скуратов.

"Для меня было почётным представлять Вооруженные Силы России на международной арене, в том числе, и честь своего региона!" — добавил чемпион.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31