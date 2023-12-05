Начались первые коммерческие поставки экспертных виртуальных систем "МЭВИС" производства СамГМУ

Стартовали первые коммерческие поставки модульных экспертных виртуальных систем "МЭВИС", разработанных специалистами Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

Два первых аппаратно-программных комплекса были доставлены в Кабардино-Балкарский государственный университет. С помощью "МЭВИС" студенты могут в виртуальной реальности отрабатывать необходимые медицинские навыки неограниченное количество раз.

В "МЭВИС" реализована возможность удаленного обучения и многопользовательский режим. На данный момент система включает 55 сценариев в режиме обучения и контроля, также позволяет подбирать комплект сценариев под специфику программы учебного заведения.

АПК полностью произвели на базе СамГМУ. В создании контента "МЭВИС" активно участвовали кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом медицинских информационных технологий СамГМУ, кафедра оториноларингологии имени академика РАН И.Б.Солдатова и кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО.

"Некоторые элементы систем были произведены в Центре серийного производства университета (ЦСП), - говорит директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. - Финальную сборку и отладку мы провели в Инжиниринговом центре и отработали технологию для дальнейшей передачи процесса в ЦСП. Система обладает практически неограниченными возможностями по доработке и развитию, и уже в следующем году в базовой набор будут включены дополнительные сценарии и профили. Мы уже ведем их активную разработку с участием профильных специалистов и кафедр университета. Видим хороший интерес к данному продукту и обсуждаем поставки комплексов в профильные учебные заведения самых разных регионов страны".



Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов отметил: "Данная система - это еще один успешный пример интеграции ключевых направлений деятельности университета и сотрудничества между медицинскими, научными, образовательными и инновационными подразделениями СамГМУ. Контент для системы разрабатывали профессора и эксперты сразу нескольких кафедр университета, а инновационные и инжиниринговые подразделения обеспечили адаптацию контента и передачу его в современный формат, разработку аппаратной и программной частей. В результате мы получили современный инновационный продукт, который может быть использован в подготовке медицинских специалистов в самых разных образовательных и профильных учреждениях страны".

Еще больше возможностей для развития новых ИТ-решений в цифровой медицине предоставит появление в Самарской области межвузовского кампуса, который будет построен в регионе. Создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В Самарской области проект разрабатывается под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Кампус станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. В кампусе выделенное СамГМУ пространство планируется использовать для проживания российских и иностранных обучающихся, а также для лабораторий Передовой медицинской инженерной школы.