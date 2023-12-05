Главный фтизиатр региона Игорь Цыганков рассказал о рисках никотиновой зависимости

Почему курение повышает риск заболевания туберкулезом? Табачный дым содержит токсичные вещества, которые ослабляют защитные функции легких, делая их более уязвимыми к туберкулезу, никотин ухудшает местный иммунитет в дыхательных путях.
Подробнее об этом рассказывает главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков.
"Табачный дым вызывает повреждение поверхностных клеток слизистой оболочки бронхов. Движение бронхиальной слизи замедляется, появляется кашель курильщика, усиливается повреждение стенок бронхов. Бронхиальная слизь закупоривает мелкие бронхиальные ветви. Бактерии и вирусы задерживаются в бронхах, получая хорошую питательную среду для размножения. Это приводит к развитию хронического бронхита.
Если курящий человек находится в контакте с больным заразной формой туберкулеза, то туберкулезные палочки в бронхах начинают размножаться, их количество увеличивается, образуя скопления в легких. Защитные силы организма не справляются, и человек заболевает туберкулезом.
Как проявляется туберкулез? Кашель становится длительным, может продолжатся несколько недель и более, повышается температура, сначала незначительно и не постоянно, а затем становится выше 38 градусов, появляется потливость, особенно по ночам, снижение массы тела, слабость.
Если после установления диагноза больной продолжает курить, то лечение туберкулеза на фоне хронического бронхита затягивается, сохраняется бактериовыделение, появляется одышка. Курящему человеку достигнуть выздоровления сложнее, а при наступлении выздоровления сохраняется постоянный риск рецидива туберкулеза.
Если вы самостоятельно не можете отказаться от курения, то вам необходимо обратиться к врачу, который может профессионально оценить степень зависимости и дать рекомендации по лечению и реабилитации.
"Каждый новый день курения не только ослабляет здоровье, но и сокращает продолжительность жизни, повышает риск заболеть различными заболеваниями, в том числе таким опасным, как туберкулез. Откажитесь от курения!" - напоминает врач.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас