Главный фтизиатр региона Игорь Цыганков рассказал о рисках никотиновой зависимости

Почему курение повышает риск заболевания туберкулезом? Табачный дым содержит токсичные вещества, которые ослабляют защитные функции легких, делая их более уязвимыми к туберкулезу, никотин ухудшает местный иммунитет в дыхательных путях.

Подробнее об этом рассказывает главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков.

"Табачный дым вызывает повреждение поверхностных клеток слизистой оболочки бронхов. Движение бронхиальной слизи замедляется, появляется кашель курильщика, усиливается повреждение стенок бронхов. Бронхиальная слизь закупоривает мелкие бронхиальные ветви. Бактерии и вирусы задерживаются в бронхах, получая хорошую питательную среду для размножения. Это приводит к развитию хронического бронхита.



Если курящий человек находится в контакте с больным заразной формой туберкулеза, то туберкулезные палочки в бронхах начинают размножаться, их количество увеличивается, образуя скопления в легких. Защитные силы организма не справляются, и человек заболевает туберкулезом.



Как проявляется туберкулез? Кашель становится длительным, может продолжатся несколько недель и более, повышается температура, сначала незначительно и не постоянно, а затем становится выше 38 градусов, появляется потливость, особенно по ночам, снижение массы тела, слабость.

Если после установления диагноза больной продолжает курить, то лечение туберкулеза на фоне хронического бронхита затягивается, сохраняется бактериовыделение, появляется одышка. Курящему человеку достигнуть выздоровления сложнее, а при наступлении выздоровления сохраняется постоянный риск рецидива туберкулеза.

Если вы самостоятельно не можете отказаться от курения, то вам необходимо обратиться к врачу, который может профессионально оценить степень зависимости и дать рекомендации по лечению и реабилитации.

"Каждый новый день курения не только ослабляет здоровье, но и сокращает продолжительность жизни, повышает риск заболеть различными заболеваниями, в том числе таким опасным, как туберкулез. Откажитесь от курения!" - напоминает врач.