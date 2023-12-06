В ГУ МВД Самарской области назначили замначальника полиции

В декабре 2023 года заместителем начальника полиции ГУ МВД по Самарской области назначили полковника Виталия Исаева. Об этом сообщили в ведомстве.
"Виталий Геннадьевич родился в 1981 году в г. Тольятти. В 2001 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России. С 2001 года прошел все ступени службы: от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального ОВД. В 2016 году окончил Академию управления МВД РФ", — рассказали также в ведомстве.
Полковник Исаев имеет и награды. Например, медали "За отличие в службе" 3, 2, 1 степени, "За доблесть в службе". Известно, что он женат и воспитывает дочь.
В конце ноября стало известно, что замначальника полиции ГУ МВД по Самарской области Олег Федьков покинул должность. Полковник Федьков служил в МВД 42 года и вышел на пенсию.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.