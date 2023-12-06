В ГУ МВД Самарской области назначили замначальника полиции

В декабре 2023 года заместителем начальника полиции ГУ МВД по Самарской области назначили полковника Виталия Исаева. Об этом сообщили в ведомстве.

"Виталий Геннадьевич родился в 1981 году в г. Тольятти. В 2001 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России. С 2001 года прошел все ступени службы: от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального ОВД. В 2016 году окончил Академию управления МВД РФ", — рассказали также в ведомстве.

Полковник Исаев имеет и награды. Например, медали "За отличие в службе" 3, 2, 1 степени, "За доблесть в службе". Известно, что он женат и воспитывает дочь.

В конце ноября стало известно, что замначальника полиции ГУ МВД по Самарской области Олег Федьков покинул должность. Полковник Федьков служил в МВД 42 года и вышел на пенсию.