В Самарской области за неделю зафиксирован резкий всплеск заболевших ОРВИ и ковидом

В Роспотребнадзоре по Самарской области рассказали об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в период с 27 ноября по 3 декабря.

По данным специалистов, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано свыше 16,7 тыс. случаев ОРВИ, что превышает эпидпорог на 40,5%.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 132%, - отмечается в сообщении. - Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 49,5%, 3-6 лет на 50,3%, 7-14 лет на 3,6%".

Также сотрудники управления констатировали рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 12,6% во всех возрастных группах (0-2 года на 9,2%, 3-6 лет на 6,4%, 7-14 лет на 12,2%, 15 лет и старше на 13,9%).

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция гриппа А (H3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, риновирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19.

Также за прошедшую неделю в Самарской области на 37% увеличилось число заболевших коронавирусом.

"За прошедшие сутки (по данным на 4 декабря) зарегистрировано 660 случаев заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 21,1", - пояснили в ведомстве.