"Единая Россия" провела в Нижнем Новгороде дискуссионную площадку "Верю в Россию"

В работе тематической площадки приняла участие самарская делегация, возглавляемая секретарем Самарского реготделения партии Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба регионального отделение "Единой России".

"Единая Россия" провела в Нижнем Новгороде вторую дискуссионную площадку в преддверии съезда. Она называлась "Верю в Россию" и была посвящена тому, что дает уверенность в завтрашнем дне каждому жителю нашей страны — в развитии экономики, образовании и науке, системе социальной поддержки семей с детьми и нуждающихся, обеспечении продовольственной безопасности.

"Вера в Россию и вера в России была у нас всегда. А уверенность в завтрашнем дне явилась результатом работы нашего президента — Владимира Путина. Вспомните 90-е годы — нищета, безработица, безудержный рост цен, криминальные разборки на улицах. Большинство людей не знали, как одеть и обуть детей, как прокормить семью. А потом пришел Владимир Путин. Принял руководство страной, стабилизировал экономику, расплатился по внешним долгам. Ввел материнский капитал и другие меры поддержки. Не менее важным для людей является ощущение собственной безопасности. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в стране — это его заслуга", — подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он отметил, что сегодня люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью — при Владимире Путине выросло поколение, которое не знает, что может быть иначе.

"Сегодня люди знают, если у них появятся дети — государство обеспечит их медициной, образованием, питанием в школе. Выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине — страна позаботится о тебе и о членах твоей семьи", — сказал Андрей Турчак.

Участником всех изменений, которые произошли в стране за 23 года, по его словам, стала "Единая Россия".

"Мы исполняли поручения президента, принимали федеральные законы, несли ответственность за ключевые решения. Важнейшим инструментом развития страны, работы с наказами граждан служит народная программа "Единой России". За два года её реализации построено почти 1100 и отремонтировано свыше трёх тысяч школ.

Благоустроено более 18 тысяч дворов и общественных пространств, отремонтировано и построено почти 2,5 тысячи поликлиник, газифицировано без малого полмиллиона домовладений и более 800 тысяч земельных участков", — отметил секретарь Генсовета.

Он также напомнил, что все мероприятия народной программы и социальные обязательства подкреплены федеральным бюджетом.

"Сложно переоценить, насколько важен такой подход для укрепления уверенности людей в своем настоящем и нашем общем будущем. Это наше большое достижение. Достижение большой команды Президента", — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев подчеркнул — нашу страну всегда спасало единство народа.

"Россия — это прообраз многополярного мира, за который сейчас сражается человечество. Сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене", — сказал Андрей Исаев.

Закрепить мировое лидерство нашей стране помогает развитие науки и технологий, в том числе — ядерных. Как рассказал учёный Института ядерной физики Роман Королев, уже сейчас наша страна — лидер в военных технологиях и "мирном атоме".

"Есть разработки, до уровня которых нашим коллегам очень далеко. Мы нацелены на решение сложнейших стратегических задач. В 2020 году Президент поддержал создание Национального центра физики и математики. За ближайшие 10 лет мы должны достичь мирового уровня в области фундаментальных исследований. И полученные знания позволят достичь суверенитета в технологическом развитии", — уверен Роман Королев.

Активно развивается и промышленность страны. Несмотря на санкции, в 2023 году индекс промышленного производства составил практически 104%, в обрабатывающем производстве — 107%, сообщил полпред Президента в Уральском федеральном округе, председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" Владимир Якушев.

"Промышленность перестроилась, выстроены новые логистические цепочки. Недавнее исследование по партпроекту "Предпринимательство" показало, что 60% предпринимателей имеют все условия для развития. Они планируют развиваться только в нашей стране. Мы должны выполнить Указ Президента о национальных приоритетах. И понимать, что всё, что мы делаем сегодня, — должен ощущать каждый человек в том, что его жизнь меняется к лучшему. Общество консолидировалось вокруг Владимира Путина, и эта консолидация должна продолжиться", — сказал Владимир Якушев.

Участники дискуссии говорили также о развитии АПК, спорта, образования, социальной сферы. Сейчас в России только мер поддержки семей с детьми — более 3,5 тысяч. По инициативе "Единой России" материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции, увеличились пособия на детей, появились семейные МФЦ.

Заведующая детсадом в селе Учалы республики Башкортостан Эльвира Ярмухаметова поблагодарила партию за эти инициативы.

"Я работаю в сельском детском саду 28 лет, 16 лет из них — заведующей. На примере своей семьи и учреждения я видела, как менялась страна, люди. Сейчас у нас тепло, светло, уютно. Питание у детей полноценное. Плата за уход и присмотр родителям частично компенсируется. Родители довольны. Как руководитель, я не переживаю, что мои сотрудники не получат зарплату вовремя. У семей есть уверенность в завтрашнем дне, в себе, в стране", — сказала Эльвира Ярмухаметова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул: задача "Единой России" — продолжать выполнять взятые на себя обязательства, отстаивать интересы людей, обеспечивать развитие страны.

"Это было и есть главное условие уверенности наших граждан в собственных силах и уверенности в будущем страны. Вместе с президентом. За великую Россию!" — сказал секретарь Генсовета.

В работе площадки принял участие секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обсуждались задачи в отрасли образования, промышленности, особое внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Напомним, в Самарской области в одной из первых был разработан "Социальный паспорт семьи военнослужащего", сейчас программа уже переведена и на электронную платформу, что позволяет более оперативно отслеживать потребности людей. А разработанный в регионе проект "Возвращение" президент России Владимир Путин поручил масштабировать на территории других субъектов.

Заключительную дискуссионную площадку — "Будущее России" — партия проведет 13 декабря в Москве.