В ЕР рассказали о предварительных итогах программы капремонта школ в 2023 году

Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах. Предварительные итоги представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Как сообщает сайт ER.ru, более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ более чем на 90% или полностью. Программа реализуется "Единой Россией" вместе с Минпросвещения.

Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он также назвал регионы, где уже завершены запланированные на год работы: Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Еще в 46 регионах готовность объектов более 90%.

"Мы уверены, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу", — сказал Андрей Турчак.

В отстающих регионах — Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта — в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области. В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта. В целом, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024–2025 годов.

"Белгородская область — сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в "зеленой зоне" — и капремонт, и нацпроекты", — сказал министр.

Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий: "Успех в реализации программы показывает, что "Единая Россия" — партия дела. С 2025 года мы планируем ее продлить для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Это будет сделано, если будут исполнены все обязательства, которые регионы уже взяли".

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.

"С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. В этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Мы ожидаем, что большинство объектов будут сданы в срок", — отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды. В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.

До конца года "Единая Россия" и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из "красной зоны" должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

"В 2023 году капремонт проводился в 5 учебных заведениях Самарской области: это "Образовательный центр" школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ "Центр образования" в Чапаевске, школа № 2 в поселке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и средняя общеобразовательная школа в селе Челно-Вершины. Все объекты сданы в эксплуатацию.

На 2024–2025 годы от муниципалитетов Самарской области в министерство просвещения РФ было подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из которых одобрены и приняты в работу на ближайшие 3 года.

Среди поправок в бюджет Самарской области на 2024–2026 гг. по инициативе парламентской фракции "Единой России" заложено 300 млн рублей на капремонт и оснащение образовательных организаций региона и по 150 млн рублей на замену в них устаревших систем автоматической пожарной сигнализации", — рассказала координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина.