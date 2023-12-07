По ул. Литвинова в Самаре ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на тепловых сетях с 10:00 8 декабря до 11:00 11 декабря будет ограничено движение транспорта в районе дома № 240 по улице Литвинова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары