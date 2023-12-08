Александр Живайкин покинул пост руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин покинул свой пост. Об этом депутат сообщил в пятницу, 8 декабря, в своем телеграм-канале.
"Друзья, я пять лет руководил фракцией "Единая Россия" в региональном парламенте Самарской области. Для меня это был огромный опыт и честь. Я считаю, что мы создали успешное и сильное депутатское объединение, главной целью которого есть и будет осуществление реальных дел на благо жителей. Мы смогли мобилизоваться во время пандемии и сплотить вокруг себя добровольцев и общественников. Сами работали волонтерами, помогали медикам, ухаживали за стариками и тяжело больными. Мы, на своем посту, когда страну обложили санкциями и пытаются задушить извне, помогаем промышленникам на производствах, парням на передовой, их семьям в тылу не просто выстоять, а максимально приблизить час Победы. И все эти пять лет чувствовал, что мы - команда", - отметил Александр Живайкин.
Свой уход с поста руководителя фракции Александр Живайкин объяснил так: "Жизнь не просто не стоит на месте - современный мир раскручивает спирали времени со сверхзвуковой скоростью. И чтобы быть открытым для новых свершений, я решил сложить полномочия руководителя фракции".
Депутат добавил, что остается на посту заместителя председателя Самарской губернской думы и будет продолжать курировать партийные проекты.
"Я с чистой совестью оставляю качественное наследство без нерешенных, подвешенных вопросов. Как и всегда, я открыт для конструктивных политических сил и избирателей своего округа. И уже работаю над новыми задачами для стабильного, эффективного развития нашего региона, задачами федерального значения, нашей общей важнейшей целью - Победой. Все это требует большой самоотдачи, концентрации и времени", - добавил Александр Живайкин.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!