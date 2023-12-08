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Александр Живайкин покинул пост руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин покинул свой пост. Об этом депутат сообщил в пятницу, 8 декабря, в своем телеграм-канале.

"Друзья, я пять лет руководил фракцией "Единая Россия" в региональном парламенте Самарской области. Для меня это был огромный опыт и честь. Я считаю, что мы создали успешное и сильное депутатское объединение, главной целью которого есть и будет осуществление реальных дел на благо жителей. Мы смогли мобилизоваться во время пандемии и сплотить вокруг себя добровольцев и общественников. Сами работали волонтерами, помогали медикам, ухаживали за стариками и тяжело больными. Мы, на своем посту, когда страну обложили санкциями и пытаются задушить извне, помогаем промышленникам на производствах, парням на передовой, их семьям в тылу не просто выстоять, а максимально приблизить час Победы. И все эти пять лет чувствовал, что мы - команда", - отметил  Александр Живайкин.

Свой уход с поста руководителя фракции Александр Живайкин объяснил так: "Жизнь не просто не стоит на месте - современный мир раскручивает спирали времени со сверхзвуковой скоростью. И чтобы быть открытым для новых свершений, я решил сложить полномочия руководителя фракции".

Депутат добавил, что остается на посту заместителя председателя Самарской губернской думы и будет продолжать курировать партийные проекты.

"Я с чистой совестью оставляю качественное наследство без нерешенных, подвешенных вопросов. Как и всегда, я открыт для конструктивных политических сил и избирателей своего округа. И уже работаю над новыми задачами для стабильного, эффективного развития нашего региона, задачами федерального значения, нашей общей важнейшей целью -  Победой. Все это требует большой самоотдачи, концентрации и времени", - добавил Александр Живайкин.

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