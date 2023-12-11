В День Конституции на самарской телебашне засияет российский триколор

Во вторник, 12 декабря, в честь 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на самарской телебашне. Она окрасится цветами российского триколора.

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 23.00 по местному времени.

Напомним, что Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Работа над проектом основного закона велась три с половиной года. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.