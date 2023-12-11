До окончания приема заявок на конкурс "Это у нас семейное" осталась неделя

В понедельник, 18 декабря, в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей".

С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" для участия зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд. Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству участников, 2,6% от всех участников - представители нашего региона. Рейтинг по количеству участников возглавляют Москва (8,7%), Московская область (5,6%) и Краснодарский край (4,2%).

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

До 18 декабря продолжается прием заявок на конкурс, участникам необходимо заполнить анкету всех членов команды и загрузить видеовизитку. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья". В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам откроется еще больше конкурсных испытаний.

В рамках дистанционного этапа продолжается Марафон заданий. Неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания "Готовим вместе", а следующую - с 18 по 24 декабря - "Песня трех поколений". Сам марафон продлится до окончания всего дистанционного этапа, и каждая его неделя будет посвящена одному из конкурсных испытаний. В рамках марафона за оперативность и скорость выполнения заданий семейные команды смогут получать подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

"В числе участников конкурса "Это у нас семейное" есть команды, которые выполнили уже все или большинство доступных заданий. Призываем и другие семьи не отставать. Но перед тем, как погрузиться всей командой в выполнение увлекательных испытаний дистанционного этапа самого народного проекта платформы "Россия - страна возможностей", до 18 декабря нужно успеть заполнить анкеты всех членов команды и загрузить видеовизитку. А участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям провести вместе еще больше времени и узнать друг друга лучше, а также даст возможность посоревноваться за главные призы проекта - 30 сертификатов на 5 миллионов рублей и 300 больших семейных путешествий, а еще - получить приятные подарки от членов наблюдательного совета конкурса, наших партнеров и друзей", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

На участие в конкурсе "Это у нас семейное" зарегистрировалось уже более 550 тыс. человек, а это свыше 96 тыс. семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов, а также из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО - 3%.

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют представители 79 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (215), Беларуси (125), Киргизии (107), Таджикистана (105), Молдовы (102), Украины (54) и Германии (52).

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное". 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей - финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.