"Т Плюс" приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ

Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" рассказали абитуриентам Самарского государственного технического университета о программах поддержки учащихся со стороны энергокомпании. Встреча с будущими энергетиками прошла в рамках Дня открытых дверей СамГТУ.

На данный момент в рамках сотрудничества "Т Плюс" и СамГТУ реализуется целый ряд образовательных проектов: "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Моя первая зарплата с Т Плюс" (летняя практика для школьников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством на предприятии). Представители энергокомпании ответили на все интересующие вопросы о работе на электростанции, перспективах карьерного роста, молодежном сообществе и новых тенденциях "большой энергетики".

"На сегодняшний день энергокомпания является одним из крупнейших работодателей региона. Ежегодно на наши предприятия приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. В рамках прошедшего Дня открытых дверей около 40 старшеклассников заинтересовались предложениями энергокомпании и получили подробную консультацию специалистов", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.