В музее Алабина представят выставку "Хлебная лихорадка"

В четверг, 14 декабря, в 19:00 в музее Алабина откроется выставка "Хлебная лихорадка" (12+). Она посвящена тому, как зерновая индустрия в XIX веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию — краем пшеничных полей. Посетили увидят мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе, посмотрят тизер фильма "Край хлеба".

"Главным героем" выставки становится сам хлеб во всех своих агрегатных состояниях и в отношениях, которые им обеспечены. Посетитель вслед за ним пройдет все стадии превращения хлеба и увидит, как тот изменил жизнь города и людей.

Тизер фильма "Край хлеба" раскроет один из самых драматичных сюжетов в истории хлебной Самары: судебный процесс купца Аржанова против бывшего городского головы Субботина, который привел к разорению последнего.

Выставка будет работать до 19 мая 2024 года. Вход на выставку в день открытия свободный.