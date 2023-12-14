В самарском театре оперы и балета пройдет концерт "Классика и современность"

В субботу, 16 декабря, в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета состоится концерт "Классика и современность" (12+), в рамках музыкального фестиваля "От сердца к сердцу", посвященного 30-летию хоровой школы.

В программу концерта, пронизанного ожиданием Нового года и Рождества, войдут хоровые произведения современных композиторов на стихи бессмертного классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, а также на старинные латинские тексты.

В концерте примут участие: образцовый художественный коллектив старший хор Ventus Центральной детской хоровой школы под управлением заслуженного работника культуры Самарской области Светланы Ерастовой; студенческий хор Самарского государственного института культуры "Резонанс" под управлением профессора кафедры хорового дирижирования Ирины Горбунцовой.

Гостями фестиваля станут детские хоровые коллективы Самарской области: народный самодеятельный коллектив Хор "Овестель" ("Новосемейкинская ДМШ им. О. В. Черкасовой") и хор "Вдохновение" ("ДШИ" г. Похвистнево).