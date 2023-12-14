16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском театре оперы и балета пройдет концерт "Классика и современность" Вышел сборник композиций финалистов второго фестиваля "САМ.ФЕСТ" Победительница фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ"-2023 Lesa FS выпустила альбом Самара готовится встречать Всероссийский конкурс молодых музыкантов-народников "Созвездие Жигулей" Всероссийский фестиваль "Душа баяна" - самарский музыкальный бренд - прошел в трех федеральных округах

Музыка Культура

В самарском театре оперы и балета пройдет концерт "Классика и современность"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 16 декабря, в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета состоится концерт "Классика и современность" (12+), в рамках музыкального фестиваля "От сердца к сердцу", посвященного 30-летию хоровой школы.

В программу концерта, пронизанного ожиданием Нового года и Рождества, войдут хоровые произведения современных композиторов на стихи бессмертного классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, а также на старинные латинские тексты.

В концерте примут участие: образцовый художественный коллектив старший хор Ventus Центральной детской хоровой школы под управлением заслуженного работника культуры Самарской области Светланы Ерастовой; студенческий хор Самарского государственного института культуры "Резонанс" под управлением профессора кафедры хорового дирижирования Ирины Горбунцовой.

Гостями фестиваля станут детские хоровые коллективы Самарской области: народный самодеятельный коллектив Хор "Овестель" ("Новосемейкинская ДМШ им. О. В. Черкасовой") и хор "Вдохновение" ("ДШИ" г. Похвистнево).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31