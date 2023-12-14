Пожар в здании бывшего кинотеатра "Россия" в Самаре ликвидировали

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 декабря, в 15:45 ликвидировали пожар в здании бывшего кинотеатра "Россия" на ул. Чернореченской, 15 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.