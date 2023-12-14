Молодежь Самарской области принимает участие во всероссийских конкурсах о Родине

На торжественной церемонии награждения финалистов VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами" в столице России собрались юные конкурсанты, их родители и наставники из регионов, представляющие все федеральные округа и регионы нашей страны.

По оценке лауреатов, участие в конкурсе дало им прекрасную возможность познакомиться с гимном России и узнать больше о Родине. Дети смогли раскрыть свои таланты, приобрести новые навыки, создавая уникальные творческие работы.

Всего в конкурсных номинациях высшие места заняли 32 работы, из 23 различных регионов России.

Работа самарского школьника Романа Никишина заняла одно из призовых мест.

Наибольшее число наград досталось конкурсантам из Нижегородской области, победившим и занявшим призовые места сразу в 3 номинациях. Участники из Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Башкортостан сумели одержать по 2 победы в конкурсных номинациях.

По 1 призовому месту также завоевали конкурсанты из Запорожской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарской и Луганской Народной республик.

Гран-при конкурса досталось детской телестудии "Солнышко" из Брянской области, воспитанники которой создали анимационный фильм про флаг России в лучших традициях советской мультипликации.

Следующими крупными молодежными проектами будут международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" (весной 2024 года) и Всероссийский конкурс "Адмирал Федор Ушаков моими глазами", прием работ на который завершается через неделю. В конкурсах смогут принять участие и молодые люди из нашего региона.