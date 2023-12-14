Молодежь Самарской области принимает участие во всероссийских конкурсах о Родине

На торжественной церемонии награждения финалистов VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами" в столице России собрались юные конкурсанты, их родители и наставники из регионов, представляющие все федеральные округа и регионы нашей страны.
По оценке лауреатов, участие в конкурсе дало им прекрасную возможность познакомиться с гимном России и узнать больше о Родине. Дети смогли раскрыть свои таланты, приобрести новые навыки, создавая уникальные творческие работы.
Всего в конкурсных номинациях высшие места заняли 32 работы, из 23 различных регионов России.
Работа самарского школьника Романа Никишина заняла одно из призовых мест.
Наибольшее число наград досталось конкурсантам из Нижегородской области, победившим и занявшим призовые места сразу в 3 номинациях. Участники из Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Башкортостан сумели одержать по 2 победы в конкурсных номинациях.
По 1 призовому месту также завоевали конкурсанты из Запорожской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарской и Луганской Народной республик.
Гран-при конкурса досталось детской телестудии "Солнышко" из Брянской области, воспитанники которой создали анимационный фильм про флаг России в лучших традициях советской мультипликации.
Следующими крупными молодежными проектами будут международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" (весной 2024 года) и Всероссийский конкурс "Адмирал Федор Ушаков моими глазами", прием работ на который завершается через неделю. В конкурсах смогут принять участие и молодые люди из нашего региона.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.