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Образование Общество

Андрей Марешевский: "Уникальным Институт экономики и управления Самарского университета делает кадровый состав"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди выпускников с дипломами Института экономики и управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева — доктора и кандидаты экономических наук, ведущие экономисты, аналитики рынка, востребованные не только в России, но и в других странах.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Многие из них потом возвращаются в свою альма-матер, чтобы продолжить обучение. Так, например, поступил Андрей Марешевский — финансовый директор Агрогруппы ГК "Волжский Посад". Сейчас он учится в аспирантуре ИЭУ. Мы побеседовали с Андреем и выяснили, почему в своё время он выбрал Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва.

Цифровизация и знания

При поступлении перед Андреем стоял выбор: СГЭУ или Самарский университет? По баллам он проходил в оба учебных заведения, но душа лежала ближе ко второму варианту.

"Обучение в Самарском университете дало мне фундамент, важнейшие знания в области экономики. Здесь меня научили цифровизации — переходу от словесных характеристик к языку статистики и блок-схем. Посчитать и вывести в цифровое обозначение можно почти все процессы. Это очень пригодилось в первой работе: будучи экономистом в строительной фирме, я отображал все изменения наглядно на графике и представлял его директору, собственникам. Это очень интересно, ведь график заменяет любой текст. Меньше слов — больше инструментов цифровой визуализации! Сейчас я также руководствуюсь принципом цифровизации в работе, мы пытаемся уйти от описательной части к цифровой. Вместо абстрактных фраз по типу "Мы могли бы лучше, красивее, больше" — используем цифры. Это помогает выполнять труднодостижимые планы руководства, четко ставить задачи сотрудникам (в ГК "Волжский посад" работают около 1 000 человек), справедливо оценивать результаты деятельности, устанавливать KPI. Именно благодаря знаниям, полученным в ИЭУ, я смог построить успешную карьеру и внедрить новые методы на рабочем месте. Всё это — заслуга института, который отлично подготовил меня к работе", — поделился финансовый директор.

Наставники ИЭУ

По мнению Андрея, уникальным Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва делает кадровый состав. Ведь большинство преподавателей — люди, имеющие непосредственное отношение к бизнес-процессам. "Во время моего обучения у многих сотрудников института был практический опыт в этой сфере. Они знали, как нужно развивать бизнес и всегда помогали советом. Владимир Дмитриевич Богатырев и Кириллов Александр Владимирович научили меня особому подходу к данным: человек несёт ответственность за информацию, которую он представляет. Выдаёшь цифру — будь готов за неё расписаться.

Горлач Борис Алексеевич дал не менее важные уроки о том, как описывать процессы на языке математики и представлять их на графике. Здесь меня научили важнейшим методам прогнозирования, которыми я пользуюсь и на нынешней работе", — говорит Андрей.

Совет студентам

В планах у Андрея — преподавание в стенах родного института, передача опыта молодому поколению. Будущим студентам ИЭУ Самарского университета им. Королёва он советует не пропускать пары. "Не спешите работать в таком режиме, который мешает учиться! Особенно важны 1-3 курсы: сначала нужно получить знания, базу, на которую потом будет уже практический опыт. Институт даёт фундаментальные знания, без которых очень сложно развиваться в сфере экономики. А вот к 4 курсу студенту можно начинать работать по выбранной специальности, получая информацию о том, что нужно бизнесу от науки, какие навыки и знания востребованы на рынке труда. Расширяйте свой кругозор, интересуйтесь бизнес-практиками, структурируйте все свои знания и навыки, тем самым повышая свою "добавленную стоимость" на рынке труда, а возможно и на рынке start-up-ов. Каждому я советую дополнительно обучаться, проходить курсы, если есть такая возможность. Например, Точка кипения Самарского университета предлагает студентам множество разных тренингов. Интересуйтесь наукой — она может помочь в развитии бизнеса, это интересный и полезный синтез. Часто научная мысль идёт далеко вперед, а бизнес уже подтягивается за ней. Учиться, учиться и еще раз учиться", — подытожил Андрей.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева насчитывает семь институтов, в том числе — институт экономики и управления.
Его первоначальное название — колледж экономики и управления, в 1995 году был преобразован в факультет экономики и управления. А в 2016 году, на базе двух одноимённых факультетов экономики и управления Самарского государственного университета и Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва, появился ИЭУ — таким, которым его знают сегодня.

Научные школы и учебно-методические традиций двух факультетов позволили Самарскому университету готовить специалистов на ещё более качественном уровне. Институт экономики и управления готовит высококвалифицированные кадры в области экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, управления персоналом, бизнес-информатики, а также психолого-педагогического образования. В его основе лежит формирование исследовательской позиции, ориентация на практическую деятельность и развитие профессионального психологического мышления выпускников.

ИЭУ позволяет студентам развивать свои навыки за рубежом во время летних и зимних международных школ: институт является партнёром вузов Китая, Чили, Индии и Тайваня. Уже почти 1000 студентов из более чем 50 стран мира приняли участие в проекте и смогли осуществить обмен успешными практиками. Среди отечественных партнёров — лидер российского банковского сектора Сбербанк и ООО "Росинфо" — компания занимается комплексной автоматизацией учета предприятий.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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