Андрей Марешевский: "Уникальным Институт экономики и управления Самарского университета делает кадровый состав"

Среди выпускников с дипломами Института экономики и управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева — доктора и кандидаты экономических наук, ведущие экономисты, аналитики рынка, востребованные не только в России, но и в других странах.

Многие из них потом возвращаются в свою альма-матер, чтобы продолжить обучение. Так, например, поступил Андрей Марешевский — финансовый директор Агрогруппы ГК "Волжский Посад". Сейчас он учится в аспирантуре ИЭУ. Мы побеседовали с Андреем и выяснили, почему в своё время он выбрал Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва.

Цифровизация и знания

При поступлении перед Андреем стоял выбор: СГЭУ или Самарский университет? По баллам он проходил в оба учебных заведения, но душа лежала ближе ко второму варианту.

"Обучение в Самарском университете дало мне фундамент, важнейшие знания в области экономики. Здесь меня научили цифровизации — переходу от словесных характеристик к языку статистики и блок-схем. Посчитать и вывести в цифровое обозначение можно почти все процессы. Это очень пригодилось в первой работе: будучи экономистом в строительной фирме, я отображал все изменения наглядно на графике и представлял его директору, собственникам. Это очень интересно, ведь график заменяет любой текст. Меньше слов — больше инструментов цифровой визуализации! Сейчас я также руководствуюсь принципом цифровизации в работе, мы пытаемся уйти от описательной части к цифровой. Вместо абстрактных фраз по типу "Мы могли бы лучше, красивее, больше" — используем цифры. Это помогает выполнять труднодостижимые планы руководства, четко ставить задачи сотрудникам (в ГК "Волжский посад" работают около 1 000 человек), справедливо оценивать результаты деятельности, устанавливать KPI. Именно благодаря знаниям, полученным в ИЭУ, я смог построить успешную карьеру и внедрить новые методы на рабочем месте. Всё это — заслуга института, который отлично подготовил меня к работе", — поделился финансовый директор.

Наставники ИЭУ

По мнению Андрея, уникальным Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва делает кадровый состав. Ведь большинство преподавателей — люди, имеющие непосредственное отношение к бизнес-процессам. "Во время моего обучения у многих сотрудников института был практический опыт в этой сфере. Они знали, как нужно развивать бизнес и всегда помогали советом. Владимир Дмитриевич Богатырев и Кириллов Александр Владимирович научили меня особому подходу к данным: человек несёт ответственность за информацию, которую он представляет. Выдаёшь цифру — будь готов за неё расписаться.

Горлач Борис Алексеевич дал не менее важные уроки о том, как описывать процессы на языке математики и представлять их на графике. Здесь меня научили важнейшим методам прогнозирования, которыми я пользуюсь и на нынешней работе", — говорит Андрей.

Совет студентам

В планах у Андрея — преподавание в стенах родного института, передача опыта молодому поколению. Будущим студентам ИЭУ Самарского университета им. Королёва он советует не пропускать пары. "Не спешите работать в таком режиме, который мешает учиться! Особенно важны 1-3 курсы: сначала нужно получить знания, базу, на которую потом будет уже практический опыт. Институт даёт фундаментальные знания, без которых очень сложно развиваться в сфере экономики. А вот к 4 курсу студенту можно начинать работать по выбранной специальности, получая информацию о том, что нужно бизнесу от науки, какие навыки и знания востребованы на рынке труда. Расширяйте свой кругозор, интересуйтесь бизнес-практиками, структурируйте все свои знания и навыки, тем самым повышая свою "добавленную стоимость" на рынке труда, а возможно и на рынке start-up-ов. Каждому я советую дополнительно обучаться, проходить курсы, если есть такая возможность. Например, Точка кипения Самарского университета предлагает студентам множество разных тренингов. Интересуйтесь наукой — она может помочь в развитии бизнеса, это интересный и полезный синтез. Часто научная мысль идёт далеко вперед, а бизнес уже подтягивается за ней. Учиться, учиться и еще раз учиться", — подытожил Андрей.