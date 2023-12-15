"ССК" реализует проект по цифровизации подстанции и диспетчерской сети в Самаре

"Самарская сетевая компания" инвестирует около 5 млрд рублей в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самарской области.

Одним из пилотных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей в 2023 году, стала цифровизация трансформаторной подстанции на ул. Солнечной, сообщили в пресс-службе компании.

Подстанция обеспечивает электроснабжение более четырех тысяч жителей, ряда социальных объектов и предприятий Промышленного района Самары. Внедренные там передовые российские разработки позволяют диспетчеру в режиме реального времени следить за состоянием оборудования подстанции и электросети в данном районе и более оперативно реагировать на возникающие риски.

Помимо цифровизации данного распределительного пункта, специалисты ССК первыми среди сетевых компаний региона внедрили отечественный оперативно-информационный комплекс СК-11, который помогает диспетчерам принимать оптимальные решения по управлению энергоперетоками в сети и обеспечивать надежность энергоснабжения.

В случае если пилотный проект цифровизации покажет положительные результаты в Самаре, АО "ССК" намерена уже в 2024 году приступить к его распространению на электрические сети Тольятти, Сызрани, Кинеля, а затем и прочих муниципальных районов.