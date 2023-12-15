"ССК" реализует проект по цифровизации подстанции и диспетчерской сети в Самаре

"Самарская сетевая компания" инвестирует около 5 млрд рублей в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самарской области.
Одним из пилотных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей в 2023 году, стала цифровизация трансформаторной подстанции на ул. Солнечной, сообщили в пресс-службе компании.
Подстанция обеспечивает электроснабжение более четырех тысяч жителей, ряда социальных объектов и предприятий Промышленного района Самары. Внедренные там передовые российские разработки позволяют диспетчеру в режиме реального времени следить за состоянием оборудования подстанции и электросети в данном районе и более оперативно реагировать на возникающие риски.
Помимо цифровизации данного распределительного пункта, специалисты ССК первыми среди сетевых компаний региона внедрили отечественный оперативно-информационный комплекс СК-11, который помогает диспетчерам принимать оптимальные решения по управлению энергоперетоками в сети и обеспечивать надежность энергоснабжения.
В случае если пилотный проект цифровизации покажет положительные результаты в Самаре, АО "ССК" намерена уже в 2024 году приступить к его распространению на электрические сети Тольятти, Сызрани, Кинеля, а затем и прочих муниципальных районов.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.