В Самарской области произошел пожар в Центре Исторического Моделирования "Древний Мир"

В Красноярском районе Самарской области в ночь с 14 на 15 декабря произошел пожар в Центре Исторического Моделирования "Древний Мир".

"Трагически в огне погибло наше Зимовье, вагончик охраны и два склада (фактически вся матчасть). К счастью, все люди живы и здоровы. Животные не все пережили эту катастрофу. Помимо этого, было утрачено огромное количество экспонатов, коллекции реплик костяных и кремневых орудий. Шкуры, горшки, рога, кости и прочее были утрачены в пламени. Сгорела костюмерка, со всем "дурацким", вся обувь. Про то, что было на складах и мастерской, говорить не хочется. Чудом уцелела соседняя жилая постройка", — рассказывает центр на своей странице в соцсети.

Чтобы восстановить коллекции, "Древний Мир" примем в дар шкуры, рога и кость. Также центру можно помочь материально — информация о том, как это сделать на странице организации.