Считайте чудеса: "Ростелеком" запускает адвент-календарь подарков для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги"

"Ростелеком" анонсирует праздничную акцию для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги" — новогодний адвент-календарь. Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза. Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.

"Ростелеком Книги" — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой "ЛитРес". Сервис открывает доступ к обширному каталогу, насчитывающему 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).

"Ростелеком Лицей" — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для "Лицея" разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.