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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Эксперты рассказывают, как не упустить работу мечты

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным hh.ru, 73% соискателей из регионов Приволжского федерального округа предпочли бы работать в крупной российской компании. Такой работодатель ассоциируется с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура, а эти "бонусы" чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. В такие компании конкурс достаточно высокий, собеседования, как правило, проходят в несколько этапов, а отказы — не редкость. Как устроиться к работодателю мечты, и что ни в коем случае нельзя делать — разбирались вместе с экспертами мобильного оператора Tele2, IT-компании "Группа Астра" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: предоставлено Tele2

Почему "спасибо, но нет"

Аналитики hh.ru и Talantix на основе обезличенных данных изучили более 29 тысяч отказов. Самая частая причина — это несоответствие навыков и квалификации соискателя тем, что требуются на определенной позиции. В топ-5 оснований для отказов входит также возраст соискателей, что является явной дискриминацией, гостинг, когда кандидат перестает общаться с рекрутером, без объяснения причин не выходит на связь, отказ по инициативе кандидата в случае, когда он утратил интерес к компании или вакансии. Еще один распространенный вариант — не подошел график, тип занятости или условия на рабочем месте.

Что не так с резюме?

До этапа собеседования еще нужно дойти, ведь сначала задача рекрутера — найти релевантные резюме в базах соискателей и среди откликов. Резюме можно переписывать и исправлять бесконечно, и нет предела совершенству. Есть определенные особенности в тексте, на которые HR-специалисты сразу обращают внимание. Идеальный объем — одна, максимум две страницы, в них нужно уместить свой соответствующий вакансии опыт. Об остальных навыках и умениях, которые неочевидно связаны с профессией, но помогают в работе, лучше потом рассказать на собеседовании. Важно и само оформление резюме: четко, понятно, без воды.

HR-специалисты макрорегиона "Волга" Tele2 ежедневно просматривают более 50 резюме. У мобильного оператора свыше 9 000 сотрудников в 69 регионах России, 93% из них готовы рекомендовать компанию как работодателя. Бизнес растет, регулярно появляются новые вакансии: аналитики данных, инженеры по строительству сети, юристы и т. д. Специальности разные, но недочеты в резюме нередко похожи. "Наиболее распространенные ошибки на этом этапе: несоответствие резюме размещенной вакансии, не совсем подходящие для резюме фотографии, например, с отдыха, — делится опытом Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона "Волга" Tele2. — Безусловно, отдыхать важно и нужно, но в резюме такие детали настораживают". Кроме того, работодателю важно совпадение внутренних ориентиров соискателя с корпоративными ценностями компании. Частично это также можно оценить на этапе резюме.

В IT-компании "Группа Астра" многие сотрудники работают удаленно по всей России, поэтому требования к резюме офисных специалистов и тех, кто предпочитает гибрид или домашний офис, одинаковые. "Сомнения вызывает частая смена работы без видимой причины. Обычно для качественного развития компетенций и проявления результатов нужно время. Если человек постоянно меняет работу, это может говорить, например, о том, что кандидату сложно принимать корпоративные правила игры, или о неправильном выборе работодателей, — рассказывает Марина Яловега, директор по персоналу "Группы Астра". — Если короткие периоды в работе все же появились, важно давать пояснения о мотивации таких переходов. Это может снять часть вопросов".

Также полезно, когда есть конкретика по технологиям и специфике профессиональных знаний. Если в резюме все хорошо, рекрутеры связываются с потенциальным кандидатом, уточняют детали и приглашают на собеседования онлайн или очные.

Был такой случай на собеседовании…

По словам экспертов, это самый непредсказуемый этап в процессе поиска сотрудника. Приятно, когда приходят люди с активной жизненной позицией, позитивным мышлением, умением грамотно презентовать себя, свои профессиональные компетенции и достижения. Но бывают и исключения.

Если вы согласились на встречу, важно правильно спланировать свой день собеседования. Так, в Tele2 были соискатели, которые во время онлайн-интервью вели машину и ругали водителей других авто в потоке, занимались на беговой дорожке и совершали обход кремля. Рекрутер узнала интересные факты о древней крепости и даже увидела ее башни, но, к сожалению, они не имели ничего общего ни с вакансией, ни с необходимыми компетенциями.

"Иногда соискатель очень хочет устроиться к нам и так сильно волнуется на собеседовании, что совсем не проявляет себя с нужной стороны или демонстрирует совершенно не свойственные ему черты. "Конечно, задача рекрутера раскрыть и расположить кандидата, но есть простой способ емко и грамотно рассказать о себе, — объясняет Елена Щербакова. — Отвечая на вопросы, рекомендую использовать методику STAR. Она позволяет кандидату предметно и подробно рассказать о своем прошлом опыте, а работодателю — лучше понять потенциальные навыки и способности кандидата. Говорите о ситуации, с которой столкнулись, задаче, которую решали в рамках этой ситуации, ваших действиях и итоговом результате".

Во время онлайн-встречи с рекрутером "Группы Астра" соискатель хотел рассказать, что супруга помогает в работе в части переводов, но вместо рассказа без предупреждения отправил ее в кадр. "Другой яркий случай — кандидат не смотрел в камеру, а в параллели пользовался ИИ для ответов на вопросы, — делится историей Марина Яловега. — Именно поэтому, на что хотелось бы обратить внимание, — не стоит обманывать, так как желание соответствовать может привести в компанию или на должность, которая вызовет разочарование".

Отрицательный — тоже результат

HR-эксперты советуют придерживаться этой позиции, если вам не дали обратную связь или рекрутер все же ответил: "Спасибо, но нет", не стоит опускать руки. Важнее проанализировать произошедшее по подсказкам наших экспертов, проверить, что не так и двигаться дальше. Есть и еще одна важная новость: с начала года в Самарской области было опубликовано более 215 тысяч вакансий, это на 33% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Значит, шансы устроиться на работу в компанию мечты растут. Например, вакансии Tele2 можно изучить прямо сейчас.

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