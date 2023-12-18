Ограничение движения на ул. XXII Партсъезда продлят до лета

В Самаре продлили ограничение движения на участке ул. XXII Партсъезда — от ул. Солнечной до дублера ул. Ново-Садовой.

Напомним, движение там перекрыли 2 октября для реконструкции ул. XXII Партсъезда. Изначально дорогу обещали открыть 15 декабря.

Теперь ограничение продлили до 22:00 31 мая 2024 года.

В это время автобусы № 61 и 89 будут ходить по скорректированным схемам.