Председатель Самарской губернской думы рассказал об итогах работы за год

Жители Самарской области поддержали на выборах действующего губернатора, показав, что общество, бизнес и власть едины перед лицом выпавших на долю страны испытаний. При участии депутатов Самарской губернской думы был сформирован новый состав Общественной палаты региона. О том, чего достигла Самарская область за этот год, какие результаты работы законодательной власти региона можно отметить, "Итоги" расспросили председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова.

— В 2023 году в Самарской области произошло важное событие — губернатор Дмитрий Азаров был переизбран на новый срок, что является показателем высокого доверия граждан к деятельности региональных властей. Какие наиболее значимые достижения и результаты работы повлияли на выбор граждан?

— Прежде всего, хочу отметить, что всем нам в 2023 году — и стране, и нашему региону — приходилось жить и работать под давлением западных санкций, которые потребовали мобилизации всех сил и ресурсов. В первую очередь — в промышленности и экономике. Но тем не менее после спада в 2022 году в этом году ситуация начала выправляться. Промышленные предприятия стали обновлять свои производства, активно внедрять технические инновации. Уже к ноябрю индекс промышленного производства вырос на 9%, а перерабатывающие предприятия улучшили свои показатели на 14,5%.

Вот только один пример. "АвтоВАЗ", ранее нуждавшийся в большом количестве импортных комплектующих, сумел наладить собственный выпуск 1 500 деталей и узлов, сегодня здесь отечественных комплектующих — почти 90 процентов. И как итог — автомобилей марки "Лада" в этом году на российском рынке реализовано почти в 2 раза больше, чем в 2022 году. Еще одно безусловное достижение областных властей — появление в регионе производства беспилотных летательных аппаратов.

Все эти и другие достижения стали возможными именно благодаря большой работе Дмитрия Игоревича Азарова по защите и отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне.

— Параметры областного бюджета на 2024 год предполагают беспрецедентный рост расходов на социальную поддержку населения, в первую очередь, на семьи с детьми. Является ли это тем акцентом, который регион делает для того, чтобы укрепить позиции народосбережения, стимулирования рождаемости?

— Как уже отмечалось, экономика региона, несмотря на санкционные препоны, продолжает развиваться. При этом наращиваются и социальные обязательства власти перед жителями области. Это также стало возможным благодаря грамотным управленческим решениям, принимаемым на уровне региона. В бюджете Самарской области на 2024 год полностью сохранены все принятые социальные обязательства перед населением региона, включая многообразие мер социальной поддержки, которые распространяются на каждого третьего жителя региона, а ими охвачено около 1 млн человек.

В 2024 году, который президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи в нашей стране, на поддержку семей с детьми в Самарской области дополнительно выделяется 14,8 млрд рублей. По мерам поддержки семей с детьми мы приближаемся к сумме 50 млрд рублей в год, и это касается 229 тысяч семей губернии.

— Как на территории Самарской области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения?

— Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Самарской области уже 3 года. В 2023 году запланировано возведение 23 модульных зданий — 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории и 1 офиса врача общей практики. 26 учреждений здравоохранения на селе пополнили 559 единиц оборудования на сумму 487 млн рублей. В рамках реализации программы в 2023 году также поставлена 131 единица автомобильного транспорта для 40 сельских учреждений здравоохранения на сумму 151 млн рублей.

Но надо заметить, что активная работа в направлении модернизации первичного звена здравоохранения в губернии ведется давно. И за последние 5 лет в Самарской области в этой сфере произошли существенные изменения. Построен 151 объект здравоохранения, в том числе 112 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 10 врачебных амбулаторий. Приобретено 240 автомобилей скорой медицинской помощи и 576 автомобилей неотложной помощи. Поставлено 15 860 единиц медоборудования.

— Один из главных приоритетов — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Какой вклад вносят в это депутаты областного парламента?

— С началом специальной военной операции депутаты Самарской губернской думы от всех политических партий активно включились в работу по оказанию помощи военнослужащим СВО, мобилизованным и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Депутатский корпус в постоянном режиме собирает и отправляет грузы с гуманитарной помощью Донбассу, приобретает и передает оборудование, обмундирование, продукты питания, средства гигиены для бойцов СВО.

Депутаты губернской думы приняли ряд законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Для них законодательно закреплена возможность получения бесплатной юридической помощи бессрочно. Дополнительной мерой господдержки стала новая льгота по уплате транспортного налога. Согласно изменениям в областной закон "О земле", принятым в развитие федерального законодательства, земельные участки будут бесплатно предоставляться воинам, имеющим награды за боевые заслуги, а также при наличии статуса ветерана боевых действий. Земельные наделы могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Все принятые законы нацелены на оказание помощи нашим воинам и их семьям.

— При участии депутатов Самарской губернской думы сформирован новый состав Общественной палаты Самарской области. Каковы основные направления их взаимодействия с членами палаты?

— Эффективность работы органов власти в огромной степени зависит от конструктивного диалога и взаимодействия с гражданским обществом. Общественная палата Самарской области, которой все 15 лет руководит президент Самарского национального исследовательского университета, академик РАН Виктор Александрович Сойфер, сумела стать тем институтом, который способствует развитию этого диалога и взаимодействия. С ее помощью мы всегда можем получить обратную связь с жителями области, сверить свою работу с потребностями и ожиданиями людей.

В этом году приступил к работе шестой состав Общественной палаты Самарской области. Постановлением Самарской губернской думы в ее состав вошли представители общественности, кандидатуры которых были одобрены общественными объединениями региона. Мы тесно сотрудничаем все 15 лет, совместно проводим заседания "круглых столов", думские слушания, вместе обсуждаем актуальные гражданские инициативы. Общественная палата обладает правом законодательной инициативы, которое она успешно применяет на практике. Члены палаты совместно с депутатами стали соавторами многих областных законов в социальной сфере, образовании, здравоохранении и других отраслях.

— Завершается Год педагога и наставника. Вы много лет отдали служению на ниве образования. Что для вас означают понятия учитель и наставник?

— Наставничество играет важную роль в любой профессии, а в медицине и образовании это особенно важно. В Самарском государственном медицинском университете, которому я посвятил всю жизнь, наставничество всегда было в чести. Эту большую работу мы продолжаем и в настоящее время. Я возглавляю вузовский Совет по наставничеству и с огромной благодарностью вспоминаю моих самых первых наставников в детстве и юности.

Антонина Александровна Чуйкина в школе преподавала нам русский язык и литературу, но именно она первая посоветовала мне стать врачом. Моим наставником в аспирантуре была Маргарита Ивановна Бабкова, под ее руководством я прооперировал около 2 тысяч больных. Герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, академик Виктор Константинович Калнберз стал для меня самым ярким примером служения профессии и сильно повлиял на становление моей личности. Главный же мой Учитель и наставник — заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии РФ и премии правительства России, академик Александр Федорович Краснов, определивший мой жизненный путь как врача и ученого.

Все мои жизненные наставники сделали свое нужное дело. И я тоже всей душой болею за развитие наставничества. Своим ученикам, а среди них 85 докторов и кандидатов медицинских наук, я стараюсь прививать ответственность, дисциплинированность и любовь к делу всей жизни.

— 2023 год — год предвыборный, в стране стартовала выборная президентская кампания. С каким напутствием вы обратились бы к своим землякам — жителям Самарской области?

— Новое время ставит новые задачи. Впереди — выборы президента Российской Федерации. И сегодня — в эпоху цивилизационного перелома в мире — выбор нашего кандидата на главных выборах страны более чем очевиден.

Кандидат у нас, действительно, один — действующий глава государства Владимир Владимирович Путин, уверенно руководивший страной, как в сложные периоды истории, так и в годы стабильного развития, при этом неоднократно доказавший свои выдающиеся лидерские качества. Для всех нас эти выборы наполнены особым смыслом и содержанием. Они позволят ответить на самые животрепещущие вопросы — какой будет наша жизнь в ближайшем будущем, сможем ли мы сохранить уже достигнутые успехи, и что надо делать для дальнейшего развития Самарской области.