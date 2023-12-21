Сельские медучреждения получили в 2023 году 559 единиц оборудования

Председатель законодательного собрания Самарской области Геннадий Котельников рассказал, как в губернии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Самарской области уже 3 года. В 2023 году запланировано возведение 23 модульных зданий — 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории и 1 офис врача общей практики.

26 учреждений здравоохранения на селе пополнили 559 единиц оборудования на сумму 487 млн рублей. В рамках реализации программы в 2023 году также поставлена 131 единица автомобильного транспорта для 40 сельских учреждений здравоохранения на сумму 151 млн рублей.

За последние 5 лет в Самарской области в этой сфере произошли существенные изменения. Построен 151 объект здравоохранения, в том числе 112 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 10 врачебных амбулаторий. Приобретено 240 автомобилей скорой медицинской помощи и 576 автомобилей неотложной помощи. Поставлено 15 860 единиц медоборудования.