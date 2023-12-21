Сельские медучреждения получили в 2023 году 559 единиц оборудования

Председатель законодательного собрания Самарской области Геннадий Котельников рассказал, как в губернии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.
Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Самарской области уже 3 года. В 2023 году запланировано возведение 23 модульных зданий — 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории и 1 офис врача общей практики.
26 учреждений здравоохранения на селе пополнили 559 единиц оборудования на сумму 487 млн рублей. В рамках реализации программы в 2023 году также поставлена 131 единица автомобильного транспорта для 40 сельских учреждений здравоохранения на сумму 151 млн рублей.
За последние 5 лет в Самарской области в этой сфере произошли существенные изменения. Построен 151 объект здравоохранения, в том числе 112 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 10 врачебных амбулаторий. Приобретено 240 автомобилей скорой медицинской помощи и 576 автомобилей неотложной помощи. Поставлено 15 860 единиц медоборудования.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас