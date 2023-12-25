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Партии Власть и политика

В Самаре обсудили развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира "Волжские ворота"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены и активисты общественного совета партийного проекта "Единой России" - "Детский спорт" в Самарской области подвели итоги спортивного года в регионе: строительство новых объектов, капитальный ремонт уже используемых и массовые мероприятия.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В 2023 году продолжилось строительство спортивных объектов в регионе. Так, в ближайшие дни на территории Ленинского района Самары откроют новый модульный спорткомплекс. Зал будет работать круглый год, он предназначен для соревнований и тренировок по игровым видам спорта. В здании будут работать раздевалки, душевые и медкабинет.

Как рассказал координатор проекта партии "Единая Россия" в Самарской области Роман Балтер, область стала одним из трех регионов, получивших финансирование на строительство модульных спортивных комплексов в рамках партийного проекта "Детский спорт".

Обсудили и итоги капитального ремонта: за последние четыре года завершен ремонт 14 спортивных залов в сельской местности. Были реконструированы школьные спортивные залы в поселке Глушицкий Большечерниговского района и селе Большое Ермаково Кошкинского района.

Другое важное направление работы проекта - проведение массовых мероприятий. Можно отметить, например, "Лето с футбольным мячом", где участниками и гостями турниров по дворовому футболу стали более чем 32 тысячи человек. Визитной карточкой этого сезона стали соревнования среди родительских школьных команд "Высший класс" с участием более чем 10 тысяч человек.

Отдельное внимание уделили спортивным состязаниям в рамках школьных лиг и спортивных детских клубов. В этом году создан 701 школьный спортивный клуб. Все они объединили 161053 человека и провели 2378 мероприятий. В целом, выросло число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.

Уже есть и ориентиры для работы на следующий год: модернизация школьных спортзалов, увеличение количества "умных" спортплощадок и ФОКОТов в Самарской области, усиление оборудованием и инвентарем уже имеющихся спортобъектов, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Много говорилось и о популяризации отдельных видов спорта в регионе.

Председатель регионального отделения ООО "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области Елена Маркелова вышла с инициативами по развитию инклюзивного детского спорта в регионе. Одна из таких инициатив - приглашать юных спортсменов с ОВЗ на соревнования по профильным видам спорта с показательными выступлениями.

Член регионального общественного совета партийного проекта "Детский спорт", президент Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко предложил возродить на территории региона международный футбольный турнир "Волжские ворота". В соревнованиях готовы участвовать футбольные команды из Беларуси и Казахстана. Такие мероприятия могут стать стимулом для развития профессионального футбола в регионе.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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