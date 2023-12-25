В Самаре обсудили развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира "Волжские ворота"

Члены и активисты общественного совета партийного проекта "Единой России" - "Детский спорт" в Самарской области подвели итоги спортивного года в регионе: строительство новых объектов, капитальный ремонт уже используемых и массовые мероприятия.

В 2023 году продолжилось строительство спортивных объектов в регионе. Так, в ближайшие дни на территории Ленинского района Самары откроют новый модульный спорткомплекс. Зал будет работать круглый год, он предназначен для соревнований и тренировок по игровым видам спорта. В здании будут работать раздевалки, душевые и медкабинет.

Как рассказал координатор проекта партии "Единая Россия" в Самарской области Роман Балтер, область стала одним из трех регионов, получивших финансирование на строительство модульных спортивных комплексов в рамках партийного проекта "Детский спорт".

Обсудили и итоги капитального ремонта: за последние четыре года завершен ремонт 14 спортивных залов в сельской местности. Были реконструированы школьные спортивные залы в поселке Глушицкий Большечерниговского района и селе Большое Ермаково Кошкинского района.

Другое важное направление работы проекта - проведение массовых мероприятий. Можно отметить, например, "Лето с футбольным мячом", где участниками и гостями турниров по дворовому футболу стали более чем 32 тысячи человек. Визитной карточкой этого сезона стали соревнования среди родительских школьных команд "Высший класс" с участием более чем 10 тысяч человек.

Отдельное внимание уделили спортивным состязаниям в рамках школьных лиг и спортивных детских клубов. В этом году создан 701 школьный спортивный клуб. Все они объединили 161053 человека и провели 2378 мероприятий. В целом, выросло число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.

Уже есть и ориентиры для работы на следующий год: модернизация школьных спортзалов, увеличение количества "умных" спортплощадок и ФОКОТов в Самарской области, усиление оборудованием и инвентарем уже имеющихся спортобъектов, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Много говорилось и о популяризации отдельных видов спорта в регионе.

Председатель регионального отделения ООО "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области Елена Маркелова вышла с инициативами по развитию инклюзивного детского спорта в регионе. Одна из таких инициатив - приглашать юных спортсменов с ОВЗ на соревнования по профильным видам спорта с показательными выступлениями.

Член регионального общественного совета партийного проекта "Детский спорт", президент Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко предложил возродить на территории региона международный футбольный турнир "Волжские ворота". В соревнованиях готовы участвовать футбольные команды из Беларуси и Казахстана. Такие мероприятия могут стать стимулом для развития профессионального футбола в регионе.