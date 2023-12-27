"Т Плюс" и СамГТУ провели церемонию Посвящения в энергетики

В стенах Самарского государственного технического университета прошло посвящение в энергетики студентов, участвующих в образовательной программе "Энергия будущего", и новых сотрудников компании "Т Плюс". В торжественной церемонии приняли участие представители всех ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей Самарского филиала энергокомпании, а также преподаватели профильного вуза.
СамГТУ является основной "кузницей кадров" будущих молодых специалистов-теплоэнергетиков для "Т Плюс". Неудивительно, что значительная часть энергетиков, принявших участие в посвящении, выпускники данного учебного заведения. Всего клятву верности профессии дали около 80 сотрудников.
"Мы рады видеть в своей команде не только состоявшихся специалистов, но и молодых, перспективных ребят. Работа в большой энергетике дает возможность получить богатый опыт, сформироваться как профессионал своего дела и вырасти по карьерной лестнице. Дерзайте, созидайте и побеждайте!" — обратился к молодым энергетикам главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Филиппов.
В рамках мероприятия прошло вручение сотрудникам энергокомпании благодарностей и почетных грамот министерства энергетики России, корпоративных наград — "Заслуженный работник", "Человек года", "Открытие года", "Молодой лидер", а также благодарностей от генерального директора ПАО "Т Плюс". Кроме того, на сцене СамГТУ выступили творческие коллективы студентов и энергетиков.
Церемония посвящения стала очередным совместным проектом "Т Плюс" с СамГТУ, направленным на адаптацию молодых энергетиков в отрасли. На данный момент партнеры реализуют целый ряд образовательных проектов: "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Моя первая зарплата с Т Плюс" (летняя практика для школьников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании).
"Ежегодно на наши предприятия приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Уверена, посвящение в энергетики станет доброй ежегодной традицией, помогающей молодежи приобщиться к традициям и ценностям сплоченного коллектива энергокомпании", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.