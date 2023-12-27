"Т Плюс" и СамГТУ провели церемонию Посвящения в энергетики

В стенах Самарского государственного технического университета прошло посвящение в энергетики студентов, участвующих в образовательной программе "Энергия будущего", и новых сотрудников компании "Т Плюс". В торжественной церемонии приняли участие представители всех ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей Самарского филиала энергокомпании, а также преподаватели профильного вуза.

СамГТУ является основной "кузницей кадров" будущих молодых специалистов-теплоэнергетиков для "Т Плюс". Неудивительно, что значительная часть энергетиков, принявших участие в посвящении, выпускники данного учебного заведения. Всего клятву верности профессии дали около 80 сотрудников.

"Мы рады видеть в своей команде не только состоявшихся специалистов, но и молодых, перспективных ребят. Работа в большой энергетике дает возможность получить богатый опыт, сформироваться как профессионал своего дела и вырасти по карьерной лестнице. Дерзайте, созидайте и побеждайте!" — обратился к молодым энергетикам главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Филиппов.

В рамках мероприятия прошло вручение сотрудникам энергокомпании благодарностей и почетных грамот министерства энергетики России, корпоративных наград — "Заслуженный работник", "Человек года", "Открытие года", "Молодой лидер", а также благодарностей от генерального директора ПАО "Т Плюс". Кроме того, на сцене СамГТУ выступили творческие коллективы студентов и энергетиков.

Церемония посвящения стала очередным совместным проектом "Т Плюс" с СамГТУ, направленным на адаптацию молодых энергетиков в отрасли. На данный момент партнеры реализуют целый ряд образовательных проектов: "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Моя первая зарплата с Т Плюс" (летняя практика для школьников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании).

"Ежегодно на наши предприятия приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Уверена, посвящение в энергетики станет доброй ежегодной традицией, помогающей молодежи приобщиться к традициям и ценностям сплоченного коллектива энергокомпании", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.