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Спорт

"Тольяттиазот" стал серебряным призером регионального смотра-конкурса по организации спортивной деятельности

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" занял второе место в региональном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий Самарской области в 2023 году. На торжественной церемонии были награждены лучшие специалисты отрасли, тренеры, а также крупнейшие предприятия региона.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В конкурсе приняли участие 30 организаций Самарской области. При определении лидера учитывались постоянная спортивная работа предприятия, организация ЗОЖ-мероприятий и популяризация здорового образа жизни.

В "Тольяттиазоте" созданы команды по различным видам спорта, сотрудники предприятия участвуют в городских и межрегиональных турнирах, любительских лигах, отраслевых соревнованиях. Профсоюз предприятия организует ежегодные мастер-классы, корпоративные спортивные праздники и чемпионаты по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу и силовым видам спорта.

"Тольяттиазот" в очередной раз продемонстрировал высокую корпоративную культуру и последовательную политику в области спорта. За прошедший год на предприятии было организовано свыше 20 спортивных мероприятий. Помимо официальных соревнований сотрудники ТОАЗа проводят и спортивные праздники, объединяя коллег и членов их семей на льду, футбольном поле, воде и традиционных площадках", — отметил председатель профсоюза АО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.

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